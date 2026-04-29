PM apreende drogas e R$ 35 mil arrecadados com tráfico em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas e mais de R$ 35 mil em espécie durante uma ação no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (28). Um suspeito foi detido.

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A operação teve início após denúncias anônimas indicarem a atuação de dois indivíduos no comércio de entorpecentes em via pública. Com base nas informações, as equipes se deslocaram ao local e identificaram os suspeitos. Durante a abordagem, um deles conseguiu fugir por uma área de mata, enquanto o outro, identificado pelas iniciais L.M.P., foi detido.

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Nas buscas iniciais, os policiais localizaram porções de crack e cocaína escondidas nas proximidades. Em seguida, as diligências avançaram até um imóvel apontado como possível ponto de apoio ao tráfico, onde outros indivíduos foram abordados.

Com o apoio de equipes especializadas e da Força Tática K9, a PM ampliou as buscas e apreendeu 420 pedras de crack, 150 pinos de cocaína, porções adicionais de drogas, além de 24 unidades de “pack”. Também foram encontrados R$ 35.070 em dinheiro, em notas fracionadas, e uma máquina de contar cédulas, sem comprovação de origem.

Ao final da ação, o suspeito detido foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com todo o material apreendido. Os demais abordados foram ouvidos e liberados. A ocorrência foi encaminhada à autoridade policial para as providências cabíveis.