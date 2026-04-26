PM apreende drogas em casa abandonada em Guaçuí

A equipe da ROR do 3º Batalhão da Polícia Militar (PMES) realizou uma apreensão de drogas na madrugada deste domingo (26), no bairro São Miguel, em Guaçuí. A ação aconteceu durante patrulhamento a pé na região conhecida como “Lagoa”.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a PM, a equipe se deslocou até uma residência abandonada, já conhecida por ser utilizada como ponto de armazenamento de drogas. Durante as buscas no interior do imóvel, que estava aberto, os militares localizaram uma sacola plástica contendo 24 pinos e 9 papelotes de cocaína, além de um pequeno tablete de maconha.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre para as providências cabíveis. Nenhum suspeito foi localizado durante a ação policial.

A Polícia Militar segue intensificando o patrulhamento na região, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e garantir mais segurança à população.