PM prende “Bem 10” com arma e drogas em Piúma

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de suspeitos por tráfico de drogas, apreensão de arma de fogo, munições e entorpecentes no bairro Niterói, em Piúma, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (28).

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Durante patrulhamento, os militares abordaram um veículo utilizado por aplicativo. Um dos ocupantes, conhecido como “Bem 10”, fugiu a pé portando uma arma de fogo e uma sacola. Durante a perseguição, o suspeito chegou a apontar a arma em direção a um policial, que efetuou disparos para conter a ameaça. Mesmo assim, ele conseguiu escapar por uma área residencial.

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Na fuga, o homem abandonou um revólver calibre .38 com seis munições intactas, além de uma sacola com 44 munições do mesmo calibre, 10 munições calibre .32 e um celular com documentos pessoais. Apesar das buscas, ele não foi localizado.

Com o apoio de outras equipes, a polícia realizou diligências em imóveis ligados ao suspeito. Em uma das residências, os militares encontraram dois pés de maconha, sendo um cultivado em estufa, além de porções da droga e materiais utilizados para o tráfico. Uma mulher foi detida no local.

As buscas continuaram até o balneário de Iriri, onde outro suspeito foi localizado após tentar fugir e abandonar um veículo. Ele foi detido com apoio da Polícia Civil.