Poker em Portugal: os melhores jogadores portugueses

O poker é um jogo de cartas popular em todo o mundo e tem forte presença em Portugal. Historicamente jogado em cassinos (como o Casino da Póvoa) e em clubes, o poker tornou-se ainda mais conhecido com o avanço do jogo online. Nos últimos anos, jogadores portugueses conquistaram resultados notáveis em competições internacionais. Até junho de 2025, Portugal soma pelo menos 15 braceletes WSOP (contando Las Vegas/Paradise, WSOP Europe e WSOP Online). Entre as conquistas mais recentes estão o 4.º bracelete de João Vieira em 2025 e os títulos de Pedro Neves (2024) e Rui Ferreira (3 braceletes).

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Além dos títulos mundiais, os portugueses acumularam várias mesas finais e premiações importantes. Em 2024, por exemplo, o madeirense João Vieira conquistou o título de Jogador do Ano nacional no ranking Global Poker Index, após somar cerca de US$4,15 milhões em premiações só naquele ano. Esses números ilustram o nível competitivo dos profissionais lusos. Hoje, o poker em Portugal mantém-se em alta, com cada vez mais torneios presenciais e online disponíveis para os entusiastas do jogo.

João Vieira, o maior destaque

João Vieira, natural da Madeira, é apontado por muitos como o melhor jogador português de poker. Profissional há mais de 15 anos, soma vários títulos internacionais: conquistou quatro braceletes das World Series of Poker (além de um anel do circuito WSOP) e ultrapassou US$21 milhões em ganhos ao vivo.

Em 2025, viveu o melhor ano da carreira nos torneios ao vivo, vencendo um torneio de US$150.000 na Triton Poker Series, com buy-in de US$150.000, e levando a maior premiação de sua carreira: US$4,6 milhões. Ele ainda levou mais dois braceletes da WSOP neste ano, que lhe renderam mais US$ 3,9 milhões, além de chegar na mesa final do icônico torneio Poker Players Championship (PPC) da Série Mundial.

João Vieira está entre os 60 jogadores de poker que mais ganharam dinheiro em torneios no mundo

Outros grandes jogadores portugueses

Pedro Marques: Um dos líderes do poker nacional, Pedro Marques brilhou no circuito internacional. No início de 2023, alcançou o 5º lugar no PCA Bahamas de buy-in $25.000, ganhando US$1.251.500, e em dezembro de 2024 conquistou o Main Event do EPT Praga (€968.450). Ele já ganhou mais de US$6 milhões em torneios de poker.



Um dos líderes do poker nacional, Pedro Marques brilhou no circuito internacional. No início de 2023, alcançou o 5º lugar no PCA Bahamas de buy-in $25.000, ganhando US$1.251.500, e em dezembro de 2024 conquistou o Main Event do EPT Praga (€968.450). Ele já ganhou mais de US$6 milhões em torneios de poker. Rui “RuiNF” Ferreira: Presente tanto nas mesas ao vivo quanto online, Rui Ferreira acumula quase US$4 milhões em ganhos ao vivo e tem três braceletes da WSOP. Destaca-se por títulos de High Rollers e por conquistar dois braceletes WSOP de Pot Limit Omaha online. Rui joga poucos torneios e foca mais em cash games.



Presente tanto nas mesas ao vivo quanto online, Rui Ferreira acumula quase US$4 milhões em ganhos ao vivo e tem três braceletes da WSOP. Destaca-se por títulos de High Rollers e por conquistar dois braceletes WSOP de Pot Limit Omaha online. Rui joga poucos torneios e foca mais em cash games. Pedro Neves: Jovem talento português, Pedro Neves saltou para o topo em 2023. Ele foi vice-campeão do Main Event do PCA Bahamas (US$1.183.037) e, em 2024, faturou seu primeiro bracelete WSOP no evento Monster Stack (US$1.098.220), consolidando-se como estrela em ascensão.



Jovem talento português, Pedro Neves saltou para o topo em 2023. Ele foi vice-campeão do Main Event do PCA Bahamas (US$1.183.037) e, em 2024, faturou seu primeiro bracelete WSOP no evento Monster Stack (US$1.098.220), consolidando-se como estrela em ascensão. Diogo “Phounder” Veiga: Diogo Veiga ficou marcado na história do poker português por ser o primeiro lusitano a ganhar uma bracelete WSOP em Las Vegas, em 2018, quando recebeu US$522.715 pelo título.



Poker online e o cenário digital

Além dos torneios presenciais, muitos jogadores portugueses competem online em plataformas especializadas. Inclusive, Portugal já conta com braceletes conquistadas em torneios online (três WSOP Europe e cinco WSOP Online), evidenciando o crescimento dessa vertente. Sites dedicados oferecem modalidades variadas (como Texas Hold’em e Omaha) em diferentes formatos. Uma dessas plataformas internacionais é o Stake.com Poker, que disponibiliza torneios e jogos online com regras similares ao poker tradicional. Essa vertente digital complementa o panorama tradicional e amplia o mercado de poker em Portugal.