Poker em Portugal: os melhores jogadores portugueses
Conheça os principais nomes do poker em Portugal, com destaque para João Vieira e seus resultados. Leia sobre os craques lusos e o panorama atual do jogo.
O poker é um jogo de cartas popular em todo o mundo e tem forte presença em Portugal. Historicamente jogado em cassinos (como o Casino da Póvoa) e em clubes, o poker tornou-se ainda mais conhecido com o avanço do jogo online. Nos últimos anos, jogadores portugueses conquistaram resultados notáveis em competições internacionais. Até junho de 2025, Portugal soma pelo menos 15 braceletes WSOP (contando Las Vegas/Paradise, WSOP Europe e WSOP Online). Entre as conquistas mais recentes estão o 4.º bracelete de João Vieira em 2025 e os títulos de Pedro Neves (2024) e Rui Ferreira (3 braceletes).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além dos títulos mundiais, os portugueses acumularam várias mesas finais e premiações importantes. Em 2024, por exemplo, o madeirense João Vieira conquistou o título de Jogador do Ano nacional no ranking Global Poker Index, após somar cerca de US$4,15 milhões em premiações só naquele ano. Esses números ilustram o nível competitivo dos profissionais lusos. Hoje, o poker em Portugal mantém-se em alta, com cada vez mais torneios presenciais e online disponíveis para os entusiastas do jogo.
João Vieira, o maior destaque
João Vieira, natural da Madeira, é apontado por muitos como o melhor jogador português de poker. Profissional há mais de 15 anos, soma vários títulos internacionais: conquistou quatro braceletes das World Series of Poker (além de um anel do circuito WSOP) e ultrapassou US$21 milhões em ganhos ao vivo.
Em 2025, viveu o melhor ano da carreira nos torneios ao vivo, vencendo um torneio de US$150.000 na Triton Poker Series, com buy-in de US$150.000, e levando a maior premiação de sua carreira: US$4,6 milhões. Ele ainda levou mais dois braceletes da WSOP neste ano, que lhe renderam mais US$ 3,9 milhões, além de chegar na mesa final do icônico torneio Poker Players Championship (PPC) da Série Mundial.
Outros grandes jogadores portugueses
- Pedro Marques: Um dos líderes do poker nacional, Pedro Marques brilhou no circuito internacional. No início de 2023, alcançou o 5º lugar no PCA Bahamas de buy-in $25.000, ganhando US$1.251.500, e em dezembro de 2024 conquistou o Main Event do EPT Praga (€968.450). Ele já ganhou mais de US$6 milhões em torneios de poker.
- Rui “RuiNF” Ferreira: Presente tanto nas mesas ao vivo quanto online, Rui Ferreira acumula quase US$4 milhões em ganhos ao vivo e tem três braceletes da WSOP. Destaca-se por títulos de High Rollers e por conquistar dois braceletes WSOP de Pot Limit Omaha online. Rui joga poucos torneios e foca mais em cash games.
- Pedro Neves: Jovem talento português, Pedro Neves saltou para o topo em 2023. Ele foi vice-campeão do Main Event do PCA Bahamas (US$1.183.037) e, em 2024, faturou seu primeiro bracelete WSOP no evento Monster Stack (US$1.098.220), consolidando-se como estrela em ascensão.
- Diogo “Phounder” Veiga: Diogo Veiga ficou marcado na história do poker português por ser o primeiro lusitano a ganhar uma bracelete WSOP em Las Vegas, em 2018, quando recebeu US$522.715 pelo título.
Poker online e o cenário digital
Além dos torneios presenciais, muitos jogadores portugueses competem online em plataformas especializadas. Inclusive, Portugal já conta com braceletes conquistadas em torneios online (três WSOP Europe e cinco WSOP Online), evidenciando o crescimento dessa vertente. Sites dedicados oferecem modalidades variadas (como Texas Hold’em e Omaha) em diferentes formatos. Uma dessas plataformas internacionais é o Stake.com Poker, que disponibiliza torneios e jogos online com regras similares ao poker tradicional. Essa vertente digital complementa o panorama tradicional e amplia o mercado de poker em Portugal.
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