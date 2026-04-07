Polícia apreende arma e drogas durante operação em Muqui

A Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Muqui, nesta segunda-feira (6), e apreendeu arma, drogas e dinheiro durante a operação.

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A ação foi realizada por equipes da Força Tática, com apoio do Serviço Reservado da 15ª Companhia Independente. Durante o cumprimento do mandado, os policiais localizaram um revólver calibre .38, 29 munições do mesmo calibre, um coldre e R$ 1.139 em dinheiro.

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Além disso, os agentes apreenderam 20 papelotes de cocaína, material utilizado para embalo de drogas, três aparelhos celulares e uma folha com anotações.

Durante a operação, os policiais detiveram um suspeito. Em seguida, a equipe encaminhou o homem, junto com todo o material apreendido, para a 7ª Delegacia Regional, em Cachoeiro de Itapemirim, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

A ação integra o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região.