Polícia apreende aves e apura maus-tratos em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo realizou, nesta terça-feira (7), uma operação para combater maus-tratos a animais e a posse irregular de aves silvestres em Vila Velha. A ação ocorreu nos bairros Cobilândia e Aribiri e resultou na apreensão de oito aves.

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A operação contou com atuação da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), em conjunto com a Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura e apoio da Guarda Municipal. Inicialmente, as equipes atenderam uma denúncia de maus-tratos a um cão da raça pitbull, mantido em condições inadequadas no bairro Cobilândia.

Durante a fiscalização no local, os agentes encontraram quatro aves silvestres mantidas de forma irregular: dois coleiros, um trinca-ferro e um corrupião. Diante da irregularidade, um homem de 43 anos assinou termo circunstanciado por crime ambiental, conforme a Lei de Crimes Ambientais. Além disso, ele foi notificado a regularizar as condições do animal doméstico no prazo de 30 dias.

Em seguida, os policiais se deslocaram até o bairro Aribiri. No endereço, localizaram outras quatro aves — um coleiro, um sabiá, um trinca-ferro e um azulão — mantidas sem autorização legal. O responsável, de 69 anos, também assinou termo circunstanciado pelo mesmo crime.

De acordo com o delegado Leandro Piquet, as duas ocorrências resultaram em autuações em flagrante com base na legislação ambiental. Ainda assim, por se tratarem de crimes de menor potencial ofensivo, os envolvidos foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo.

Além da repressão, a operação teve caráter educativo. Segundo o delegado, a retirada de animais da natureza causa impactos ao ecossistema e compromete o equilíbrio ambiental. Por isso, ele reforçou que a criação de aves deve seguir regras legais, como registro e anilhamento.

Por fim, as aves apreendidas foram encaminhadas para atendimento especializado. Elas passarão por avaliação veterinária e processo de reabilitação antes de serem devolvidas ao habitat natural, conforme os protocolos ambientais.