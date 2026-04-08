Polícia apreende quase 1,8 mil pinos de cocaína em Cachoeiro
Polícia apreende quase 3 kg de cocaína e materiais do tráfico em residência no bairro Village da Luz, em Cachoeiro.
A Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas na terça-feira (7), no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu após equipes da Força Tática receberem informações sobre uma residência utilizada para o tráfico de entorpecentes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Diante da denúncia, os policiais seguiram até o endereço indicado. No local, as equipes realizaram buscas e, assim, localizaram uma grande quantidade de drogas, além de materiais utilizados no preparo e na comercialização dos entorpecentes.
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Durante a operação, os militares apreenderam 1.774 pinos de substância análoga à cocaína, totalizando 2.875 gramas. Além disso, também recolheram outros 245 gramas da mesma substância, o que reforça a suspeita de atuação no tráfico.
Ainda durante as buscas, os policiais encontraram uma balança de precisão e diversos materiais utilizados para embalar a droga. Esses itens, portanto, indicam a preparação do entorpecente para distribuição.
Apesar da apreensão significativa, ninguém foi detido na ação. Todo o material recolhido foi encaminhado para a delegacia, onde serão adotados os procedimentos legais cabíveis.
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