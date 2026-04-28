Polícia Federal faz operação em Alegre contra abuso sexual infantil
Polícia Federal cumpre mandados no ES e realiza prisões. Alegre está entre os municípios alvo da operação contra crimes envolvendo menores.
A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão no Espírito Santo e realizou duas prisões durante uma operação voltada ao combate de crimes relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Entre os municípios com ações está Alegre, no Sul do estado, que ganhou destaque na ofensiva.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além de Alegre, os mandados também foram executados na Grande Vitória e em Santa Teresa. As investigações apontam para a posse de vídeos e imagens ilegais, prática prevista no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).
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De acordo com a legislação, o crime prevê pena de reclusão de um a quatro anos. Contudo, com a atualização da Lei 14.811/2024, que alterou a Lei 8.072/90, a conduta passou a ser classificada como crime hediondo, tornando-se inafiançável.
As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos. A Polícia Federal reforça a importância das denúncias para ampliar o combate a esse tipo de crime.
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