Polícia Federal faz operação em Alegre contra abuso sexual infantil

A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão no Espírito Santo e realizou duas prisões durante uma operação voltada ao combate de crimes relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Entre os municípios com ações está Alegre, no Sul do estado, que ganhou destaque na ofensiva.

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Além de Alegre, os mandados também foram executados na Grande Vitória e em Santa Teresa. As investigações apontam para a posse de vídeos e imagens ilegais, prática prevista no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).

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De acordo com a legislação, o crime prevê pena de reclusão de um a quatro anos. Contudo, com a atualização da Lei 14.811/2024, que alterou a Lei 8.072/90, a conduta passou a ser classificada como crime hediondo, tornando-se inafiançável.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos. A Polícia Federal reforça a importância das denúncias para ampliar o combate a esse tipo de crime.