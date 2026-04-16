Polícia Federal investiga desvios no Farmácia Popular no Espírito Santo.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação “Balcão de Apate” para combater suspeitas de fraude no Programa Farmácia Popular do Brasil. A ação ocorreu em Cariacica e teve como foco irregularidades na distribuição de medicamentos custeados pelo governo federal.

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Durante a operação, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória, em endereços ligados aos investigados. Segundo as apurações, um dos suspeitos aparecia como principal beneficiário dos medicamentos fornecidos gratuitamente. Além disso, outro investigado concentrava mais de 70% das dispensações registradas no sistema do programa.

Suspeita de fraude e prejuízo aos cofres públicos

De acordo com a investigação, o prejuízo causado pelas supostas irregularidades pode ultrapassar R$ 200 mil. Ainda durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam diversas receitas médicas do tipo azul e de controle especial em branco, muitas já assinadas. Também foi recolhido um aparelho celular, que passará por perícia.

Diante dos indícios, os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de estelionato contra a União e inserção de dados falsos em sistemas públicos. A Polícia Federal segue com as diligências para aprofundar o caso.

Origem do nome da operação

O nome “Balcão de Apate” faz referência à figura da mitologia grega Apate, associada à fraude e ao engano deliberado. Nesse sentido, a denominação remete à suspeita de inserção de dados fictícios no sistema do programa, por meio da simulação de vendas inexistentes no balcão da farmácia.

Importância do programa e alerta das autoridades

O Programa Farmácia Popular do Brasil atua como uma política pública essencial para ampliar o acesso da população a medicamentos, sobretudo no tratamento de doenças crônicas. Por meio dele, pacientes conseguem obter remédios gratuitos ou com desconto em farmácias credenciadas, o que contribui para a continuidade dos tratamentos.

Por fim, a Polícia Federal reforça que o uso indevido de programas públicos de saúde configura crime. Além disso, práticas irregulares comprometem a efetividade das políticas públicas e geram prejuízo direto aos cofres públicos.