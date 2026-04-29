Polícia flagra furto de energia em imóvel de luxo em Castelo
Casa em Castelo desviava energia para abastecer outros imóveis. Polícia Civil e EDP flagraram esquema e conduziram responsáveis.
Uma operação conjunta da Polícia Civil e da EDP flagrou um esquema de furto de energia em uma casa de alto padrão na região de Bela Vista, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A ligação clandestina abastecia irregularmente outros imóveis, incluindo um restaurante, apartamento, cobertura e áreas comuns de um condomínio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a inspeção técnica, os profissionais identificaram que parte da energia consumida não passava pelo sistema de medição, o que impedia o registro real do consumo. Além disso, os técnicos encontraram uma rede clandestina que distribuía eletricidade para outras unidades.
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Outro fator que chamou atenção foi o histórico de consumo do imóvel, inferior a 200 kWh por mês, valor incompatível com o porte da residência e com a quantidade de locais atendidos de forma irregular.
Diante das evidências, os responsáveis foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A ação contou com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e de peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Científica.
O furto de energia é considerado crime e pode resultar em pena de um a quatro anos de prisão, além de multa. Os responsáveis também deverão ressarcir os valores referentes à energia consumida de forma irregular, conforme normas da Agência Nacional de Energia Elétrica.
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