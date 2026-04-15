Polícia Militar Ambiental intensifica combate ao desmatamento no ES
Polícia Militar Ambiental inicia operação Guardiões do Verde para combater desmatamento ilegal nas montanhas do Espírito Santo.
O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) iniciou, nesta terça-feira (14), a Operação “Guardiões do Verde” para reforçar o combate ao desmatamento ilegal na região serrana do Espírito Santo. A ação reúne forças de segurança e órgãos públicos com foco na proteção da flora e no enfrentamento de crimes ambientais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a reunião de abertura, participaram o comandante da 6ª Companhia Independente da PMES, o prefeito de Domingos Martins, Eduardo José Ramos, além de representantes de secretarias municipais, do IDAF, do Ministério Público e do Instituto Reluz. A integração entre instituições, aliás, fortalece a estratégia de fiscalização e amplia o alcance das ações.
A operação segue até o dia 14 de maio de 2026. Nesse período, equipes das 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Companhias Ambientais atuarão em áreas consideradas críticas. Os agentes irão fiscalizar, sobretudo, pontos com indícios de supressão irregular de vegetação, exploração ilegal de produtos florestais e intervenções não autorizadas em áreas protegidas.
Inicialmente, o BPMA irá monitorar 68 pontos com alertas de desmatamento. Esses locais foram identificados pela Central de Monitoramento Ambiental (CMA), responsável por analisar dados e direcionar as equipes em campo. Além disso, o uso de tecnologia garante mais precisão nas ações.
Operação usa drones e apoio aéreo
Como diferencial, a operação contará com drones de última geração e com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER). As aeronaves irão sobrevoar áreas de difícil acesso e auxiliar no reconhecimento de regiões com suspeita de crimes ambientais.
Com esse suporte, as equipes ampliam a capacidade de resposta e conseguem agir com mais rapidez. Dessa forma, o monitoramento se torna mais eficiente, principalmente em áreas extensas e de difícil fiscalização.
A atuação do BPMA também inclui policiamento ostensivo e preventivo. Os militares irão identificar e reprimir infrações ambientais, como o parcelamento irregular do solo em áreas de interesse ecológico. Ao mesmo tempo, a presença das equipes busca inibir novas práticas ilegais.
População pode ajudar no combate
Além das ações operacionais, o BPMA reforça o papel da sociedade na preservação ambiental. O batalhão orienta que a população denuncie crimes ambientais por meio dos canais oficiais.
Segundo a corporação, a participação da comunidade é essencial para o sucesso da operação. Com isso, o Estado amplia a proteção dos recursos naturais e garante o cumprimento da legislação ambiental.
A Operação “Guardiões do Verde” reforça o compromisso da Polícia Militar do Espírito Santo com a preservação da flora. A iniciativa, portanto, contribui diretamente para a conservação do meio ambiente e para a qualidade de vida das futuras gerações.
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