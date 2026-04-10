Polícia Militar do ES realiza leilão de 130 veículos

A Polícia Militar realiza, no dia 18 de abril, a partir das 9 horas, o primeiro leilão anual de bens móveis inservíveis. Ao todo, a corporação disponibiliza 130 lotes, com veículos em diferentes condições. A iniciativa busca dar destino adequado aos itens que não possuem mais utilidade operacional.

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Além disso, o leilão integra a estratégia do Governo do Estado e do Comando-Geral da PMES para renovar a frota. Com isso, a corporação melhora as condições de trabalho dos policiais militares. Consequentemente, a medida também impacta de forma direta a qualidade dos serviços prestados à população capixaba.

Antes da realização do leilão, os bens foram disponibilizados no portal de patrimônio do Estado, conforme determina o Decreto nº 1.110-R. No entanto, não houve interesse por parte de outros órgãos públicos. Dessa forma, os veículos seguiram para alienação. Atualmente, todos estão armazenados no pátio da Divisão de Materiais e Patrimônio Mobiliário (DMPM/DLog4), no bairro Civit II.

Por outro lado, os interessados poderão realizar a visitação pública dos lotes. O período começa no dia 10 de abril e segue nos dias 14, 15, 16 e 17 de abril, sempre em dias úteis. Assim, os participantes têm a oportunidade de avaliar previamente as condições dos veículos antes de ofertar lances.

Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (27) 3298-3603 e (27) 3298-3604. Além disso, o edital completo, com regras de participação e detalhes dos lotes, está disponível no site do leiloeiro: https://www.emleilao.com.br/eventos/leilao/84/leilao-de-130-veiculos-policia-militar-do-es. O atendimento também pode ser feito pelo e-mail: [email protected].