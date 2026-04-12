Polícia Militar flagra tráfico e apreende drogas em Atílio Vivácqua

A Força Tática apreendeu drogas e materiais utilizados no tráfico durante uma ação realizada no sábado (11), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. A equipe atuou após montar um ponto de bloqueio e, em seguida, abordar suspeitos durante deslocamento em direção ao Parque de Exposições do município.

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Durante a abordagem, os militares localizaram diversos entorpecentes e objetos relacionados à comercialização ilegal. Ao todo, os agentes apreenderam 44 buchas de maconha, 44 pedras de crack, seis papelotes de cocaína e um pino da mesma substância. Além disso, a equipe encontrou um vidro de éter, um pote com ácido bórico e uma balança de precisão.

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Ainda conforme a ocorrência, os policiais recolheram um rádio comunicador e R$ 100 em dinheiro. Esses itens, portanto, reforçam a suspeita de atuação no tráfico de drogas. Diante da situação, os envolvidos receberam voz de detenção e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim.

Por fim, a autoridade policial de plantão assumiu o caso e adotou as medidas cabíveis. A ação ocorreu na área da 15ª Companhia Independente e integra o trabalho contínuo de combate ao tráfico na região.