Polícia Militar prende suspeito e apreende grande quantidade de drogas em Cachoeiro

A Polícia Militar prendeu um homem no domingo (19), no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, por tráfico de drogas. A ação ocorreu após denúncias de que o suspeito estaria armado e comercializando entorpecentes na região.

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Ao perceber a presença dos militares, o homem fugiu em alta velocidade com uma motocicleta. No entanto, ele perdeu o controle do veículo e colidiu contra o meio-fio. Mesmo após a queda, ele continuou a fuga a pé por uma área de vegetação. Em seguida, os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito, efetuando a prisão.

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Durante a abordagem, os militares apreenderam aproximadamente 2,5 quilos de maconha. O suspeito admitiu que pretendia comercializar a droga.

Mais apreensões

Logo após a prisão, a equipe recebeu novas informações sobre um imóvel no bairro Zumbi, utilizado para preparar entorpecentes. Dessa forma, os policiais seguiram até o local e encontraram três tabletes de maconha, 62 pinos e três porções de cocaína, papelotes de substância conhecida como “pac” e um frasco de “loló”.

Além disso, os militares apreenderam quatro munições calibre .38, uma balança de precisão e materiais usados para embalar drogas.

Posteriormente, os policiais levaram o suspeito à UPA devido a escoriações causadas pela queda. Em seguida, encaminharam o homem à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A motocicleta foi apreendida e removida para o pátio do Detran.

Ao final da ocorrência, os militares contabilizaram a apreensão de cinco tabletes de maconha, oito porções menores da droga, 196 pinos de cocaína, 13 papelotes de cocaína, um pedaço de “pac”, 15 papelotes da mesma substância, um litro de “loló”, um aparelho celular, uma balança de precisão e materiais para embalo. Além disso, a equipe encontrou pinos vazios e R$ 10 em espécie.