Ponto facultativo altera rotina em Mimoso do Sul; veja o que muda
Prefeitura define ponto facultativo no dia 20 e feriado nacional em 21 de abril
A Prefeitura de Mimoso do Sul informou que adotará ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira, dia 20 de abril. A medida ocorre, sobretudo, em razão do feriado nacional de Tiradentes, celebrado no dia seguinte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, na terça-feira, dia 21 de abril, será feriado nacional em homenagem a Tiradentes. Dessa forma, o funcionamento dos serviços públicos sofrerá alteração nesses dois dias.
Leia também: CCI de Itapemirim oferece atividades para idosos
Segundo o comunicado, a decisão busca organizar o calendário administrativo do município. Ao mesmo tempo, a prefeitura orienta a população a se planejar com antecedência para evitar transtornos.
Por isso, os moradores devem organizar atendimentos e compromissos previamente. Assim, conseguem evitar impactos durante o período em que as repartições estarão com funcionamento diferenciado.
A administração municipal também pede a compreensão de todos. Além disso, reforça a importância do planejamento por parte da população diante das mudanças temporárias.
Por fim, a Prefeitura de Mimoso do Sul destaca que a medida segue o calendário oficial. Portanto, o município mantém o ponto facultativo no dia 20 e o feriado nacional no dia 21 de abril.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726