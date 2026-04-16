Ponto facultativo altera rotina em Mimoso do Sul; veja o que muda

A Prefeitura de Mimoso do Sul informou que adotará ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira, dia 20 de abril. A medida ocorre, sobretudo, em razão do feriado nacional de Tiradentes, celebrado no dia seguinte.

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Além disso, na terça-feira, dia 21 de abril, será feriado nacional em homenagem a Tiradentes. Dessa forma, o funcionamento dos serviços públicos sofrerá alteração nesses dois dias.

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Segundo o comunicado, a decisão busca organizar o calendário administrativo do município. Ao mesmo tempo, a prefeitura orienta a população a se planejar com antecedência para evitar transtornos.

Por isso, os moradores devem organizar atendimentos e compromissos previamente. Assim, conseguem evitar impactos durante o período em que as repartições estarão com funcionamento diferenciado.

A administração municipal também pede a compreensão de todos. Além disso, reforça a importância do planejamento por parte da população diante das mudanças temporárias.

Por fim, a Prefeitura de Mimoso do Sul destaca que a medida segue o calendário oficial. Portanto, o município mantém o ponto facultativo no dia 20 e o feriado nacional no dia 21 de abril.