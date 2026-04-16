Cidades

Ponto facultativo altera rotina em Mimoso do Sul; veja o que muda

Prefeitura define ponto facultativo no dia 20 e feriado nacional em 21 de abril

imagem ilustra Hoje é feriado? Saiba se a Sexta-Feira Santa é considerada feriado nacional
Foto: Reprodução | Internet

A Prefeitura de Mimoso do Sul informou que adotará ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira, dia 20 de abril. A medida ocorre, sobretudo, em razão do feriado nacional de Tiradentes, celebrado no dia seguinte.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, na terça-feira, dia 21 de abril, será feriado nacional em homenagem a Tiradentes. Dessa forma, o funcionamento dos serviços públicos sofrerá alteração nesses dois dias.

Leia também: CCI de Itapemirim oferece atividades para idosos

Segundo o comunicado, a decisão busca organizar o calendário administrativo do município. Ao mesmo tempo, a prefeitura orienta a população a se planejar com antecedência para evitar transtornos.

Por isso, os moradores devem organizar atendimentos e compromissos previamente. Assim, conseguem evitar impactos durante o período em que as repartições estarão com funcionamento diferenciado.

A administração municipal também pede a compreensão de todos. Além disso, reforça a importância do planejamento por parte da população diante das mudanças temporárias.

Por fim, a Prefeitura de Mimoso do Sul destaca que a medida segue o calendário oficial. Portanto, o município mantém o ponto facultativo no dia 20 e o feriado nacional no dia 21 de abril.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

FeriadosMimoso do Sul

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por