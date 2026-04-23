Autora capixaba lança livro infantil em Vila Velha

Cada vez que a porta da geladeira azul abre e fecha, um simpático potinho de arroz integral faz as honras da casa e uma nova história passa a ser contada. Dessa forma, esse é o início da trama que envolve os personagens do livro infantojuvenil “Como sair de uma fria”, da autora capixaba Fabíola Mozine. Assim, a produtora cultural e escritora lança sua primeira obra literária na Biblioteca Cine Por Elas, que ocupa a Casa Cultural 155, no Centro de Vila Velha, sábado (25), das 17h às 19h.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O livro ilustrado “Como sair de uma fria” traz temas como amizade, empatia e ansiedade. Nesse sentido, o livro atende crianças a partir de 6 anos e reúne 44 páginas. A capa retrata a porta de uma geladeira, e convida os pequenos a entrarem no universo da história contada, em que alimentos interagem num mundo que não se imagina existir dentro de um eletrodoméstico.

Leia também: Literatura capixaba ganha destaque em sarau gratuito em Vitória

A obra

Fabíola Mozine escreveu o texto original de “Como sair de uma fria” em 2009, durante uma aula de escrita dramática. Assim, após apresentá-lo ao professor, ela o transformou em uma esquete de teatro e passou a receber estímulos para editá-lo.

No ano seguinte (2010), a autora apresentou os seus escritos ao amigo, diretor de arte e ilustrador, Claudio França. Sem pensar duas vezes, ele embarcou na viagem e a incentivou a lançar o livro. Desse modo, Claudio foi o primeiro a desenhar os futuros personagens. Como o protagonista Rô, o arrozinho integral, a caixinha de yakisoba, e tantos outros moradores da geladeira azul.

No ano de 2022, em uma despretensiosa leitura junto ao seu filho Luiz, na época com seis anos, Fabíola viu essa história mudar. Assim, naquele momento, Luiz se depara com a revelação de que o texto que ele havia amado era de sua mãe e que não tinha um “livro de verdade” em suas mãos.

“Eu costumo dizer que tive duas motivações para realizar esse sonho: Luiz e Cláudio. Nessa época, o Claudinho já estava lutando contra um câncer que, infelizmente, o levou a óbito. Então, a partir daí, o livro ganhou peso para se tornar realidade. Tanto para inspirar outras crianças, como o meu filho, quanto para homenagear o amigo que criou a ideia do mundo fantástico que aparece nesse livro”, explica Fabíola Mozine.

O livro “Como sair de uma fria” é realizado por meio do Edital Fundo a Fundo da Prefeitura de Vila Velha, em parceria com o Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo e a Secretaria da Cultura (Secult).

As ilustrações

Claudio França (em memória) e a artista visual e ilustradora capixaba Ana Lia Rocon Maia assinam as ilustrações, trazendo sensibilidade ao respeitar os traços originais e evidenciar riqueza nos detalhes. Além disso, Henrique Lachesis desenvolveu o projeto gráfico e a diagramação. Carla Guerson assina a revisão e o texto da contracapa.