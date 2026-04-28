Prazo para isenção do Enem 2026 é prorrogado até dia 30

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi prorrogado até o dia 30 deste mês. A decisão foi tomada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ampliando a oportunidade para estudantes garantirem o benefício.

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A solicitação deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante, com acesso por meio da conta Gov.br. Têm direito à gratuidade estudantes que estão concluindo o Ensino Médio em escolas públicas. Além disso, também podem solicitar o benefício candidatos que cursaram todo o Ensino Médio na rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada, desde que tenham renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio. Pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiários do programa Pé-de-Meia também estão incluídos.

A secretária de Estado da Educação, Andrea Guzzo, reforçou a importância do prazo estendido. Segundo ela, a medida amplia as chances de participação dos estudantes da rede pública, que devem ficar atentos ao novo período para garantir o direito.

Candidatos que obtiveram isenção no Enem 2025, mas não compareceram aos dois dias de prova, precisam justificar a ausência para solicitar novamente o benefício. Entre os documentos aceitos estão boletim de ocorrência, atestado médico e certidão de óbito de familiar, conforme previsto em edital.

O Inep divulgará o resultado dos pedidos no dia 8 de maio. Caso a solicitação seja negada, o candidato poderá apresentar recurso entre os dias 11 e 15 de maio. O resultado final será publicado no dia 22 de maio.

Por fim, é importante destacar que a aprovação da isenção não garante inscrição automática no Enem 2026. Todos os participantes deverão realizar a inscrição dentro do prazo oficial, que ainda será divulgado pelo Inep.