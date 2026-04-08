Oportunidades

Prefeitura de Cachoeiro abre processo seletivo para cuidador escolar

Processo seletivo simplificado oferece contratação temporária e cadastro de reserva para atuação na rede municipal de ensino.

processo seletivo cuidador escolar Cachoeiro
Foto: Freepik

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abriu inscrições para um novo processo seletivo simplificado voltado à função de cuidador escolar. A seleção tem como objetivo a contratação temporária e a formação de cadastro de reserva para atuação na rede municipal de ensino. Além disso, a iniciativa atende demandas específicas da Secretaria Municipal de Educação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O processo seletivo organiza a seleção de profissionais para suprir necessidades temporárias da educação municipal. Dessa forma, a administração pública busca garantir a continuidade dos serviços educacionais. Ao mesmo tempo, a medida contribui para a manutenção da qualidade do ensino oferecido aos estudantes da rede pública.

Leia também: Drogaria em Cachoeiro abre vaga para atendente com experiência

Além disso, o edital reúne informações completas sobre requisitos, prazos e critérios de seleção. Portanto, os interessados devem acessar o site oficial da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, na aba “Transparência“, para consultar todos os detalhes.

A seleção contempla tanto a contratação temporária quanto a formação de cadastro de reserva. Dessa maneira, o município amplia a possibilidade de convocação conforme a necessidade da rede de ensino. Por outro lado, os candidatos devem observar atentamente os critérios estabelecidos no edital.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimProcesso seletivo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por