Prefeitura de Cachoeiro abre processo seletivo para cuidador escolar
Processo seletivo simplificado oferece contratação temporária e cadastro de reserva para atuação na rede municipal de ensino.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abriu inscrições para um novo processo seletivo simplificado voltado à função de cuidador escolar. A seleção tem como objetivo a contratação temporária e a formação de cadastro de reserva para atuação na rede municipal de ensino. Além disso, a iniciativa atende demandas específicas da Secretaria Municipal de Educação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O processo seletivo organiza a seleção de profissionais para suprir necessidades temporárias da educação municipal. Dessa forma, a administração pública busca garantir a continuidade dos serviços educacionais. Ao mesmo tempo, a medida contribui para a manutenção da qualidade do ensino oferecido aos estudantes da rede pública.
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Além disso, o edital reúne informações completas sobre requisitos, prazos e critérios de seleção. Portanto, os interessados devem acessar o site oficial da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, na aba “Transparência“, para consultar todos os detalhes.
A seleção contempla tanto a contratação temporária quanto a formação de cadastro de reserva. Dessa maneira, o município amplia a possibilidade de convocação conforme a necessidade da rede de ensino. Por outro lado, os candidatos devem observar atentamente os critérios estabelecidos no edital.
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