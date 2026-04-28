Pets

Prefeitura de Alegre promove adoção de cães durante feira

Evento reúne cães adultos e filhotes, já vermifugados e castrados, na Praça Seis de Janeiro

Um filhote de cachorro marrom, de olhos grandes e expressivos, está deitado no colo de uma pessoa vestindo camiseta clara e calça jeans. A pessoa segura delicadamente a pata do animal, transmitindo cuidado e carinho. O ambiente parece ser um local externo e iluminado.
Foto: Reprodução / Freepik

A Prefeitura de Alegre realiza, no dia 9 de maio, mais uma edição da Feira Municipal de Adoção. O evento acontece na Praça Seis de Janeiro, das 9h às 12h, e reúne cães adultos e filhotes disponíveis para adoção. Além disso, a ação organiza o atendimento em um espaço público, o que facilita o acesso da população interessada.

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Durante o período da feira, os visitantes encontram animais que já passaram por cuidados básicos. Os cães disponibilizados estão vermifugados e castrados, o que garante condições adequadas para adoção.

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A iniciativa ocorre com organização da Prefeitura de Alegre, em conjunto com a Secretaria responsável pela área. Ao mesmo tempo, a ação acontece em horário definido e em local estratégico da cidade, o que amplia a circulação de pessoas.

Além disso, a feira contempla tanto cães adultos quanto filhotes, o que amplia as opções para quem deseja adotar. Os animais são apresentados já com os procedimentos básicos realizados, o que padroniza as condições para adoção durante o evento.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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