Prefeitura de Alegre promove adoção de cães durante feira

A Prefeitura de Alegre realiza, no dia 9 de maio, mais uma edição da Feira Municipal de Adoção. O evento acontece na Praça Seis de Janeiro, das 9h às 12h, e reúne cães adultos e filhotes disponíveis para adoção. Além disso, a ação organiza o atendimento em um espaço público, o que facilita o acesso da população interessada.

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Durante o período da feira, os visitantes encontram animais que já passaram por cuidados básicos. Os cães disponibilizados estão vermifugados e castrados, o que garante condições adequadas para adoção.

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A iniciativa ocorre com organização da Prefeitura de Alegre, em conjunto com a Secretaria responsável pela área. Ao mesmo tempo, a ação acontece em horário definido e em local estratégico da cidade, o que amplia a circulação de pessoas.

Além disso, a feira contempla tanto cães adultos quanto filhotes, o que amplia as opções para quem deseja adotar. Os animais são apresentados já com os procedimentos básicos realizados, o que padroniza as condições para adoção durante o evento.