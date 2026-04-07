Presidente Kennedy abre inscrições para curso de Operador de Retroescavadeira

O município de Presidente Kennedy abriu inscrições para o curso de Operação de Retroescavadeira. A capacitação será realizada entre os dias 14 e 16 de abril. Além disso, as aulas acontecerão das 8h às 17h, totalizando carga horária de 24 horas.

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As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 10 de abril, na Agência de Treinamentos. Dessa forma, os interessados precisam comparecer ao local dentro do prazo para garantir participação. Ao mesmo tempo, o curso exige que o candidato tenha idade igual ou superior a 18 anos.

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O curso ocorrerá ao longo de três dias consecutivos. Durante esse período, os participantes terão acesso ao conteúdo previsto dentro da carga horária estabelecida. Assim, a formação busca oferecer qualificação na operação de retroescavadeira.

Além disso, o cronograma fixa horários específicos para as atividades. Portanto, os inscritos devem acompanhar o período completo para cumprir a carga horária total de 24 horas.

Inscrições presenciais e documentos obrigatórios

Para efetivar a inscrição, o candidato precisa apresentar documentos obrigatórios. Entre eles, estão RG, CPF e comprovante de residência. Além disso, caso possua, deve apresentar a folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico).

Dessa maneira, o processo de inscrição reúne informações essenciais para a participação no curso. Ao mesmo tempo, o atendimento presencial garante a validação dos dados no momento do cadastro.

Requisitos para participação

O curso estabelece como pré-requisito a idade mínima de 18 anos. Portanto, apenas candidatos dentro desse critério podem se inscrever. Além disso, o cumprimento dessa exigência é necessário para a participação nas atividades.

Assim, o município organiza a capacitação conforme os critérios definidos. Ao mesmo tempo, a seleção considera as informações apresentadas no momento da inscrição.

O período do curso está definido entre os dias 14 e 16 de abril. Além disso, os horários das aulas seguem das 8h às 17h durante os três dias. Dessa forma, a programação mantém padrão diário para os participantes.