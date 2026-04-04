Presidente Kennedy comemora 62 anos com obras e investimentos do Governo do ES
Entre as principais ações, destaca-se a ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Presidente Kennedy
Presidente Kennedy chega aos 62 anos com um novo ciclo de investimentos públicos. Ao mesmo tempo em que celebra a data neste sábado (4), o município acumula cerca de R$ 21,5 milhões em recursos do Governo do Estado, voltados para áreas estratégicas como educação, saúde, infraestrutura e assistência social.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nos últimos anos, esses aportes têm impulsionado o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Entre as principais ações, destaca-se a ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Presidente Kennedy, que recebe investimento de R$ 8,8 milhões e amplia a capacidade de atendimento aos estudantes.
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Além disso, a área da saúde também registra avanços. O município passou a contar com sala de teleconsulta em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e recebeu uma van para transporte sanitário. Paralelamente, o Governo do Estado entregou 15 ambulâncias para reforçar a rede municipal de atendimento.
Investimentos em Presidente Kennedy
De acordo com o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, a estratégia do governo é fortalecer os municípios por meio de uma gestão municipalista. Segundo ele, o objetivo é garantir protagonismo às cidades, tanto na Grande Vitória quanto no interior, com investimentos que gerem desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida.
“Renato Casagrande e Ricardo Ferraço dá protagonismo aos 78 municípios do nosso Estado, com um modelo municipalista de gestão, que constrói o futuro a partir das cidades. O nosso Governo é parceiro de todos os municípios, na Grande Vitória e no interior”, desta o secretário-chefe da Casa Civil.
Enquanto isso, novas estruturas públicas também foram entregues recentemente. O município ganhou um novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), construído com investimento de R$ 1 milhão, destinado ao atendimento de famílias em situação de risco social.
Avanços
Outro avanço importante foi a inauguração da nova sede da Delegacia de Polícia. A unidade, agora instalada na Rua Demétrio Calassara, recebeu investimento de R$ 1,8 milhão e segue o padrão da Polícia Civil do Espírito Santo. Com isso, o espaço oferece atendimento mais estruturado, humanizado e adequado à população.
Portanto, ao completar mais um ano de história, Presidente Kennedy consolida um cenário de crescimento. Com isso, impulsionado por investimentos públicos que abrangem diferentes áreas e reforçam a estrutura do município.
Com informações da assessoria da Casa Civil.
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