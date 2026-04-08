Presidente Kennedy realiza evento sobre autismo durante o Abril Azul

A Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy promove um evento especial em alusão ao Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo. A ação acontece no dia 15 de abril, quarta-feira, às 7h30, no Posto de Saúde da Sede.

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O encontro contará com a participação do neuro Dr. Bruno Muri, além de outros profissionais. Dessa forma, a atividade reúne especialistas para abordar o tema junto à comunidade. Ao mesmo tempo, a organização estrutura o evento para oferecer informações e promover o diálogo sobre o autismo.

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Além disso, a programação inclui sorteio de brindes e oferta de café da manhã para os participantes. Assim, a ação combina momentos informativos com atividades complementares.

A Secretaria de Saúde conduz a mobilização como parte das ações do Abril Azul. Portanto, o encontro integra o calendário de conscientização voltado ao tema.

A programação destaca a importância da informação e da troca de experiências. Assim, a ação reúne profissionais e comunidade em um mesmo ambiente. Além disso, a iniciativa integra atividades educativas com momentos de convivência.