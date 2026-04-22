Presidente Kennedy recebe encontro de cafeicultores

Presidente Kennedy vai receber no dia 23 de abril o Encontro de Cafeicultores. O evento acontece no Auditório do Sindicato de Trabalhadores Rurais do município, com a realização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca em parceria com o Incaper.

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O encontro busca fortalecer a cafeicultura local. Além disso, a programação inclui momentos de troca de experiências, palestras técnicas e informações sobre o mercado do café.

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A programação começa às 8h30 com café e recepção. Em seguida, às 9h, ocorre a abertura oficial. Logo depois, às 9h30, especialistas apresentam linhas de incentivo ao produtor rural. Ainda pela manhã, às 9h45, uma palestra aborda a história da Cafesul e as possibilidades de mercado para o café.

Além disso, às 10h30, os participantes acompanham uma apresentação sobre certificação Fairtrade e orgânica. Por fim, o evento encerra às 11h.