BR-101 será interditada em Iconha para detonação de rochas nesta quarta (22)

A BR-101 será totalmente interditada em Iconha nesta quarta-feira (22), no km 368, para a realização de detonação de rochas. A informação foi confirmada pela Ecovias 101, que executa as obras de duplicação da rodovia.

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A interdição está prevista para ocorrer entre 12h e 13h. No entanto, a operação só será realizada se as condições climáticas forem favoráveis; caso contrário, a atividade será adiada por segurança.

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Após a detonação, as equipes vão avaliar as condições da pista. Se houver necessidade, o tráfego funcionará no sistema de “pare e siga” até a liberação total da via e a conclusão dos serviços de limpeza.

Por isso, a concessionária orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos com antecedência. Além disso, é essencial redobrar a atenção, respeitar a sinalização e seguir as instruções das equipes que atuam no local.