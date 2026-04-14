Dia Mundial do Café: entenda até que ponto o consumo é saudável?
Tradição forte no Espírito Santo convive com alertas sobre consumo excessivo da bebida
O Dia Mundial do Café celebra uma das bebidas mais consumidas do mundo. No Espírito Santo, o café também movimenta a economia e faz parte da rotina de milhares de pessoas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O estado se destaca na produção nacional, especialmente do café conilon. Além disso, o cultivo gera empregos e fortalece a agricultura familiar em diversas regiões capixabas.
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No dia a dia, o café marca presença desde as primeiras horas da manhã. No entanto, especialistas alertam que o consumo deve ser moderado para evitar prejuízos à saúde.
De forma geral, adultos saudáveis podem consumir até cerca de 400 miligramas de cafeína por dia. Esse valor equivale, em média, a três ou quatro xícaras de café coado.
Por outro lado, o consumo excessivo pode causar insônia, ansiedade e irritabilidade. Em casos mais intensos, a dependência também pode se desenvolver.
A secretária do lar Alessandra Soares relata que não consegue passar um dia sem café. Segundo ela, a bebida se tornou indispensável na rotina.
“Eu acordo e a primeira coisa que faço é passar café. Se eu não tomo, começo a me sentir mal”, afirma Alessandra.
Além disso, ela conta que o hábito ultrapassou o período diurno. “Às vezes, eu acordo de madrugada só para fazer café e beber”, relata.
Apesar do apego à bebida, especialistas reforçam a importância de estabelecer limites. Pequenas mudanças na rotina ajudam a reduzir o consumo sem causar desconforto imediato.
Assim, o café pode continuar presente no dia a dia. Porém, o equilíbrio segue como o principal aliado para aproveitar os benefícios sem riscos.
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