Previsão indica sol e calor em todas as regiões do ES

A previsão do tempo indica que a quinta-feira será de estabilidade em todo o Espírito Santo. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o clima firme. Dessa forma, o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva em nenhuma região. Além disso, as temperaturas seguem em elevação.

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Na Grande Vitória, o cenário permanece semelhante. O dia será de sol com poucas nuvens. Não há expectativa de chuva. O vento sopra de fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam entre 20 °C e 30 °C. Em Vitória, os termômetros marcam mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

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Já na Região Sul, o tempo também segue estável. O sol predomina ao longo do dia. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 18 °C e a máxima atinge 31 °C. Por outro lado, nas regiões mais altas, os termômetros variam entre 16 °C e 28 °C. O vento segue de fraco a moderado no litoral.

Na Região Serrana, o dia será de sol entre poucas nuvens. O tempo permanece seco. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima fica em 18 °C, enquanto a máxima alcança 28 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros registram mínima de 16 °C e máxima de 21 °C.

Outras regiões

Enquanto isso, na Região Norte, o calor ganha destaque. O sol predomina e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 21 °C e 33 °C ao longo do dia.

Na Região Noroeste, o cenário se repete. O tempo segue firme, com sol entre poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 20 °C e a máxima chega a 33 °C. Em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 18 °C e 31 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o dia também será de sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. O vento sopra de fraco a moderado no litoral. As temperaturas ficam entre 21 °C e 32 °C.

Assim, o Espírito Santo terá uma quinta-feira marcada por tempo seco, céu aberto e temperaturas mais elevadas em todas as regiões.