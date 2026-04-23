Previsão indica sol e calor em todas as regiões do ES
Já na Região Sul, o tempo também segue estável.
A previsão do tempo indica que a quinta-feira será de estabilidade em todo o Espírito Santo. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o clima firme. Dessa forma, o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva em nenhuma região. Além disso, as temperaturas seguem em elevação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na Grande Vitória, o cenário permanece semelhante. O dia será de sol com poucas nuvens. Não há expectativa de chuva. O vento sopra de fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam entre 20 °C e 30 °C. Em Vitória, os termômetros marcam mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.
Leia também: Quarta-feira será de calor e céu aberto no Espírito Santo
Já na Região Sul, o tempo também segue estável. O sol predomina ao longo do dia. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 18 °C e a máxima atinge 31 °C. Por outro lado, nas regiões mais altas, os termômetros variam entre 16 °C e 28 °C. O vento segue de fraco a moderado no litoral.
Na Região Serrana, o dia será de sol entre poucas nuvens. O tempo permanece seco. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima fica em 18 °C, enquanto a máxima alcança 28 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros registram mínima de 16 °C e máxima de 21 °C.
Outras regiões
Enquanto isso, na Região Norte, o calor ganha destaque. O sol predomina e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 21 °C e 33 °C ao longo do dia.
Na Região Noroeste, o cenário se repete. O tempo segue firme, com sol entre poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 20 °C e a máxima chega a 33 °C. Em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 18 °C e 31 °C.
Por fim, na Região Nordeste, o dia também será de sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. O vento sopra de fraco a moderado no litoral. As temperaturas ficam entre 21 °C e 32 °C.
Assim, o Espírito Santo terá uma quinta-feira marcada por tempo seco, céu aberto e temperaturas mais elevadas em todas as regiões.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726