Quarta-feira será de calor e céu aberto no Espírito Santo

A previsão do tempo no ES aponta para uma quarta-feira de tempo aberto em todo o estado. O ar seco, associado a um sistema de alta pressão, mantém o céu com poucas nuvens. Além disso, não há previsão de chuva em nenhuma região. As temperaturas sobem ao longo do dia, sobretudo na metade norte, enquanto o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

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Na Grande Vitória, o sol aparece entre poucas nuvens. Não chove. Os termômetros variam entre 19 °C e 33 °C. Em Vitória, a mínima chega a 21 °C, enquanto a máxima atinge 32 °C. O vento segue com intensidade fraca a moderada ao longo do litoral.

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Na Região Sul, o cenário se repete. O sol predomina e o tempo segue estável. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 19 °C e 33 °C. Já nas áreas altas, os termômetros registram mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. O vento também sopra de forma moderada no litoral.

Na Região Serrana, o dia começa com temperaturas mais amenas. Ainda assim, o sol predomina e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 16 °C e 32 °C. Por outro lado, nas regiões mais altas, a mínima chega a 15 °C, com máxima de 31 °C.

Outras regiões

Na Região Norte, o calor ganha força. O sol aparece entre poucas nuvens e o tempo permanece seco. As temperaturas variam entre 19 °C e 35 °C ao longo do dia.

Na Região Noroeste, o cenário segue semelhante. Porém, não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros oscilam entre 20 °C e 35 °C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 17 °C e 33 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o sol também predomina. O tempo permanece firme, sem registro de chuva. As temperaturas ficam entre 20 °C e 35 °C, com vento de fraco a moderado no litoral.