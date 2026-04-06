PRF resgata aves silvestres na BR-101 em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal resgatou quatro aves silvestres durante fiscalização na BR-101, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (6). A ação ocorreu no km 294 da rodovia, por volta das 9h40.

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A ocorrência foi registrada durante a Operação Motoromaria 2026, que intensifica o policiamento nas rodovias federais. Durante a abordagem, os agentes deram ordem de parada a um carro branco e, em seguida, realizaram a vistoria no veículo.

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Na inspeção, os policiais encontraram quatro pássaros da espécie coleiro-papa-capim, mantidos em condições irregulares. Ao ser questionado, o motorista informou que três aves fêmeas foram recebidas como presente. No entanto, ele não apresentou qualquer registro ambiental.

Além disso, o condutor afirmou que o exemplar macho fazia parte de seu plantel. Contudo, ele também não apresentou a Guia de Tráfego Animal (GTA), documento obrigatório para o transporte de animais.

Diante da irregularidade, os agentes lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O responsável assumiu o compromisso de comparecer à Justiça quando for solicitado.

As aves foram resgatadas e encaminhadas aos órgãos ambientais competentes. Agora, os animais passarão por avaliação técnica e pelos procedimentos necessários para a destinação adequada.