Processo seletivo do Governo do ES oferece salários de até R$ 4,5 mil

O Governo do Espírito Santo lançou um processo seletivo com 1.300 vagas para contratação em serviços da administração pública estadual. Além disso, o edital já está disponível e contempla candidatos com ensino médio e superior, incluindo cadastro de reserva.

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As inscrições seguem abertas até o dia 5 de maio de 2026. Enquanto isso, os salários variam conforme a função e podem chegar a R$ 4.508,11. Os contratados também terão direito a benefícios, como tíquete-alimentação, vale-transporte e seguro de vida em grupo.

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Distribuição das vagas e cargos

De acordo com o edital, o processo seletivo oferece oportunidades em funções administrativas e técnicas.

Para quem possui nível médio, há vagas para assistente administrativo. Já para nível superior, as oportunidades contemplam os cargos de assistente social, bibliotecário e psicólogo.

Além disso, os salários seguem a seguinte faixa:

Assistente Administrativo: R$ 2.279,72

Assistente Social e Psicólogo: R$ 4.344,45

Bibliotecário: R$ 4.508,11

Locais de atuação e abrangência

O processo seletivo 04/2026 permite a participação de candidatos de todo o Brasil. Contudo, as vagas estão distribuídas em 65 municípios do Espírito Santo.

Dessa forma, os profissionais poderão atuar conforme a demanda da administração pública estadual, o que amplia as possibilidades de contratação em diferentes regiões.

Organização e etapas do processo

A seleção conta com a coordenação da MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A., responsável pela contratação de profissionais para órgãos públicos.

Já a organização das etapas fica sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que conduz inscrições, provas e divulgação dos resultados.

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os candidatos. Além disso, haverá prova de títulos exclusivamente para cargos de nível superior, seguida das etapas de convocação e admissão.

Como serão as provas

A prova objetiva terá questões de múltipla escolha. Para nível médio, os conteúdos incluem Língua Portuguesa, Matemática e Noções de Informática.

Por outro lado, candidatos de nível superior serão avaliados em Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos específicos da área escolhida.

Inscrições e validade

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do IBFC, até 5 de maio de 2026. O edital completo pode ser consultado tanto na página da banca organizadora quanto no site da MGS.

Os aprovados serão contratados pelo regime da CLT, sem estabilidade. Ainda assim, o processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Oportunidade no serviço público

O processo seletivo surge como uma alternativa para quem busca ingresso mais rápido no serviço público. Ao mesmo tempo, oferece remuneração compatível com o mercado e benefícios adicionais.

Assim, a iniciativa amplia o acesso a vagas na administração estadual e atende à demanda por profissionais em diferentes áreas.