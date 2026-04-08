Profissionais da saúde passam por curso de RCP em Vila Velha

O Hospital Municipal de Cobilândia, em Vila Velha, promove nesta quarta-feira (8), das 13h às 17h, um curso de capacitação voltado ao atendimento de parada cardiorrespiratória. A formação aborda técnicas de reanimação cardiopulmonar (RCP), desde procedimentos básicos até intervenções avançadas, com foco na atuação em situações de emergência.

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Além disso, a iniciativa reúne enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam tanto na unidade hospitalar quanto no programa Melhor em Casa. O programa integra a rede municipal de saúde e oferece assistência domiciliar, ampliando o cuidado aos pacientes fora do ambiente hospitalar.

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A capacitação ocorre em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES). Com isso, o treinamento busca qualificar ainda mais os profissionais, aprimorando a resposta em atendimentos críticos e garantindo maior segurança durante os procedimentos.

Por outro lado, a Secretaria Municipal de Saúde mantém uma agenda contínua de capacitações para os profissionais da rede. Essa estratégia integra a política de educação permanente, que fortalece as equipes e melhora, de forma consistente, a qualidade dos serviços prestados à população.

Dessa forma, o município investe na atualização técnica dos profissionais de saúde, ao mesmo tempo em que amplia a eficiência e a humanização no atendimento, sobretudo em situações que exigem rapidez e precisão.