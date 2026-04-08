Vila Velha abre seleção na saúde com salários de até R$ 10 mil
O processo contempla diferentes especialidades médicas, ampliando as oportunidades para profissionais da área.
A Prefeitura de Vila Velha lançou um Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva em diversas áreas da saúde. Desse modo, as inscrições seguem abertas até o dia 16 de abril e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, o processo contempla diferentes especialidades médicas, ampliando as oportunidades para profissionais da área.
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Cargos
Entre os cargos disponíveis, estão médico cardiologista, clínico geral, endocrinologista adulto e infantil, ginecologista, ginecologista obstetra plantonista, pediatra (incluindo profissionais com experiência em neonatologia), psiquiatra adulto e infantil, geriatra e gastroenterologista adulto e infantil. Também há vaga para musicoterapeuta.
Por outro lado, a iniciativa busca fortalecer o atendimento na rede municipal de saúde, garantindo maior cobertura e qualidade nos serviços prestados à população. Dessa forma, o cadastro de reserva permite futuras convocações conforme a necessidade da administração pública.
Remuneração
Os salários variam entre R$ 3.243,71 e R$ 10.036,69, de acordo com o cargo e a carga horária. Além da remuneração, os profissionais contratados terão direito a benefícios previstos no edital.
Os interessados devem ficar atentos ao prazo e às exigências do processo seletivo. A inscrição deve ser feita exclusivamente online, no endereço eletrônico da Prefeitura de Vila Velha, dentro do período estabelecido.
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