Projeto sensorial em shopping do ES melhora experiência do público autista

O Shopping Vitória implantou uma sala de autorregulação sensorial e ampliou as ações de acessibilidade para pessoas com Transtorno do Espectro Autista no Espírito Santo. A iniciativa busca oferecer acolhimento em momentos de sobrecarga sensorial, comuns em locais com grande circulação de pessoas.

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Além disso, o espaço atende a uma demanda específica desse público. Ambientes com luzes intensas, sons constantes e grande movimentação podem provocar desconforto. Dessa forma, a sala funciona como um local de pausa, onde o visitante pode se reorganizar antes de retomar as atividades.

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Terapeuta ocupacional da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, Vinícius Motta explica que o shopping reúne estímulos variados que impactam pessoas mais sensíveis. Segundo ele, a sala sensorial oferece um ambiente mais controlado, que favorece a regulação emocional e corporal. Assim, crianças, adolescentes e adultos conseguem retomar a experiência com mais conforto e segurança.

A iniciativa integra a programação “Conexões Reais”, que promove ações de conscientização e inclusão. Além disso, o projeto inclui sessões adaptadas e atividades desenvolvidas em parceria com a Amaes. Com isso, o shopping amplia o acesso e fortalece práticas voltadas à acessibilidade.

Presidente da Amaes, Pollyana Paraguassú avalia que a participação da instituição contribui para tornar os espaços mais preparados. De acordo com ela, quando ambientes consideram as necessidades sensoriais das pessoas com autismo, a inclusão se torna mais efetiva. Dessa forma, o projeto favorece a autonomia e amplia a participação social desse público.

Assim, a criação da sala de autorregulação representa um avanço nas políticas de inclusão em ambientes de grande circulação. Ao mesmo tempo, a iniciativa transforma a experiência do público autista e reforça a importância de espaços mais acessíveis.