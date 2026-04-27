Startup capixaba cria app para autismo usado em 179 países

Uma experiência familiar deu origem à Jade Autism, startup brasileira apoiada na primeira edição do Programa Centelha. A iniciativa estimula a criação de empreendimentos inovadores no país com capacitação, recursos financeiros e suporte técnico.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Atualmente, a Jade Autism reúne soluções como Jade App, Jade Edu, Jade Academy e Jade Astea. A plataforma soma mais de 185 mil downloads. Além disso, está disponível em quatro idiomas: português, espanhol, inglês e árabe. No Brasil, mais de 5 mil estudantes utilizam o aplicativo. Cerca de 1.500 educadores também aplicam a ferramenta em instituições públicas e privadas.

Leia também: TJES: editais de remoção de servidores abrem vagas em comarcas no Sul do ES

O CEO e fundador Ronaldo Lima Cohin Ribeiro criou a empresa após o diagnóstico de autismo do filho. Hoje, a startup impacta educadores e famílias em 179 países. A proposta apoia o desenvolvimento cognitivo de crianças com autismo e outras neurodiversidades. Para isso, utiliza um aplicativo baseado em jogos.

Ronaldo Lima Cohin Ribeiro identificou que muitas decisões dependiam apenas de observações subjetivas. Por isso, desenvolveu uma tecnologia para compreender melhor o desenvolvimento das crianças. Assim, a solução contribui para intervenções mais assertivas.

A startup utiliza a análise de dados como base da solução. Os dados gerados durante os jogos se transformam em relatórios. Dessa forma, educadores ajustam estratégias pedagógicas de forma mais individualizada. Além disso, as famílias acompanham o progresso das crianças com mais proximidade.

Do protótipo à escala global

A trajetória da Jade Autism ganhou impulso com a participação no Programa Centelha, em 2021. A iniciativa estimula a criação de empreendimentos inovadores e está na terceira edição. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação promove o programa com a Finep e o CNPq. Além disso, conta com parceria do CONFAP e da CERTI.

Ronaldo Lima Cohin Ribeiro destacou a importância do Centelha no desenvolvimento da startup. Antes disso, a Jade existia como uma ideia e um protótipo conceitual. Com o programa, a equipe estruturou o projeto e transformou a proposta em uma solução concreta.

Com o apoio recebido, a Jade Autism desenvolveu as primeiras versões do aplicativo. Em seguida, firmou parcerias com escolas e redes municipais de ensino. Assim, a empresa validou a solução em escala. Além disso, o reconhecimento em eventos e premiações internacionais impulsionou a expansão para novos mercados.

Ideia que gera impacto na educação e nas famílias

A empresa acumulou conquistas no ecossistema de inovação. Recebeu investimento internacional, integrou a lista “100 Startups to Watch” e venceu o Web Summit Rio. Em 2024, também se destacou em premiações internacionais e programas de aceleração. Dessa forma, consolidou sua atuação global.

Ronaldo Lima Cohin Ribeiro avaliou que os incentivos à inovação funcionam como ponto de partida. No entanto, ele destacou a importância da continuidade do trabalho. Segundo ele, construir uma startup exige persistência, aprendizado constante e proximidade com o problema a ser resolvido.

O coordenador-geral do Centelha no MCTI, Públio Ribeiro, explicou o objetivo do programa. A iniciativa cria oportunidades para transformar ideias em empreendimentos de sucesso. Além disso, oferece suporte desde as fases iniciais dos projetos.

Programa Centelha

O Programa Centelha incentiva a transformação de ideias em negócios inovadores. Para isso, oferece recursos financeiros, bolsas de apoio técnico, capacitações e suporte. Na terceira edição, o programa chega aos 26 estados e ao Distrito Federal. A previsão é investir R$ 155 milhões e apoiar mais de 1.100 projetos.

A iniciativa envolve o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Finep e o CNPq. Também conta com parceria do CONFAP e da Fundação CERTI. Em duas edições, o programa apoiou a criação de 1.640 startups. Além disso, envolveu mais de 65 mil empreendedores em todo o Brasil.