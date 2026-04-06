Projeto transforma paisagens do Espírito Santo em música

Uma websérie que transforma paisagens capixabas em música chega ao público no dia 22 de abril, em Vitória. O projeto “Compondo na Rua – Sons do Espírito Santo” será lançado com exibição audiovisual e show ao vivo no Anfiteatro do Brizz Bar, na Enseada do Suá. Além disso, a entrada será gratuita e a programação começa às 19h.

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Idealizador e protagonista do projeto, o saxofonista e compositor Marcelo Coelho percorreu oito cidades do Espírito Santo para criar músicas inéditas inspiradas nos cenários locais. Nesse sentido, o artista passou por Vitória, Vila Velha, Guarapari, Serra, Afonso Cláudio, Ibiraçu, Pedra Azul e Itaúnas. Como resultado, cada local deu origem a uma composição instrumental, reunida tanto na websérie quanto em um álbum autoral.

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Diferentemente de métodos tradicionais, Marcelo Coelho desenvolveu as músicas diretamente nos locais visitados. Ou seja, ele utilizou apenas papel e caneta, sem instrumentos, a partir da escuta e da vivência com o ambiente. Além disso, músicos convidados, com ligação histórica com cada cidade, contribuíram com o processo criativo, enriquecendo ainda mais o projeto.

Doutor em composição pela Unicamp e pós-doutor pela USP, Marcelo Coelho destaca a proposta da iniciativa.

“O Espírito Santo possui grande potencial cultural, embora ainda seja pouco explorado na música instrumental. Dessa forma, o projeto busca valorizar as paisagens e ampliar a presença do estado no cenário musical brasileiro”, destaca.

Programação

Durante o lançamento, o público poderá acompanhar diferentes etapas do projeto. Primeiramente, haverá uma cerimônia oficial com apresentação do processo criativo. Em seguida, os primeiros episódios da websérie serão exibidos. Por fim, o artista sobe ao palco com sua banda para interpretar as composições criadas ao longo da jornada.

A série conta com oito episódios, cada um com cerca de 10 minutos de duração. Posteriormente, o conteúdo será disponibilizado no YouTube e no Instagram. Paralelamente, as músicas também estarão nas plataformas digitais, como o Spotify. Além disso, o projeto incluiu oficinas gratuitas de composição e leitura de partitura, realizadas em março nas cidades participantes.

Responsável pela produção, a Lupino Produções atua no Espírito Santo desde 2016. A empresa acumula mais de 500 projetos culturais, incluindo exposições, eventos e produções audiovisuais. O projeto conta com incentivo da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) e patrocínio da EDP.

Programação do evento

19h – Recepção do público

19h30 – Cerimônia oficial

19h50 – Exibição dos primeiros episódios

20h10 – Show “Compondo na Rua”, com Marcelo Coelho e banda

Serviço

Lançamento: Compondo na Rua – Sons do Espírito Santo

Data: 22 de abril

Horário: 19h às 21h

Local: Anfiteatro do Brizz Bar, Enseada do Suá, Vitória

Entrada gratuita