Projeto transforma paisagens do Espírito Santo em música
Idealizador e protagonista do projeto, o saxofonista e compositor Marcelo Coelho percorreu oito cidades do Espírito Santo para criar músicas inéditas inspiradas nos cenários locais.
Uma websérie que transforma paisagens capixabas em música chega ao público no dia 22 de abril, em Vitória. O projeto “Compondo na Rua – Sons do Espírito Santo” será lançado com exibição audiovisual e show ao vivo no Anfiteatro do Brizz Bar, na Enseada do Suá. Além disso, a entrada será gratuita e a programação começa às 19h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Idealizador e protagonista do projeto, o saxofonista e compositor Marcelo Coelho percorreu oito cidades do Espírito Santo para criar músicas inéditas inspiradas nos cenários locais. Nesse sentido, o artista passou por Vitória, Vila Velha, Guarapari, Serra, Afonso Cláudio, Ibiraçu, Pedra Azul e Itaúnas. Como resultado, cada local deu origem a uma composição instrumental, reunida tanto na websérie quanto em um álbum autoral.
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Diferentemente de métodos tradicionais, Marcelo Coelho desenvolveu as músicas diretamente nos locais visitados. Ou seja, ele utilizou apenas papel e caneta, sem instrumentos, a partir da escuta e da vivência com o ambiente. Além disso, músicos convidados, com ligação histórica com cada cidade, contribuíram com o processo criativo, enriquecendo ainda mais o projeto.
Doutor em composição pela Unicamp e pós-doutor pela USP, Marcelo Coelho destaca a proposta da iniciativa.
“O Espírito Santo possui grande potencial cultural, embora ainda seja pouco explorado na música instrumental. Dessa forma, o projeto busca valorizar as paisagens e ampliar a presença do estado no cenário musical brasileiro”, destaca.
Programação
Durante o lançamento, o público poderá acompanhar diferentes etapas do projeto. Primeiramente, haverá uma cerimônia oficial com apresentação do processo criativo. Em seguida, os primeiros episódios da websérie serão exibidos. Por fim, o artista sobe ao palco com sua banda para interpretar as composições criadas ao longo da jornada.
A série conta com oito episódios, cada um com cerca de 10 minutos de duração. Posteriormente, o conteúdo será disponibilizado no YouTube e no Instagram. Paralelamente, as músicas também estarão nas plataformas digitais, como o Spotify. Além disso, o projeto incluiu oficinas gratuitas de composição e leitura de partitura, realizadas em março nas cidades participantes.
Responsável pela produção, a Lupino Produções atua no Espírito Santo desde 2016. A empresa acumula mais de 500 projetos culturais, incluindo exposições, eventos e produções audiovisuais. O projeto conta com incentivo da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) e patrocínio da EDP.
Programação do evento
19h – Recepção do público
19h30 – Cerimônia oficial
19h50 – Exibição dos primeiros episódios
20h10 – Show “Compondo na Rua”, com Marcelo Coelho e banda
Serviço
Lançamento: Compondo na Rua – Sons do Espírito Santo
Data: 22 de abril
Horário: 19h às 21h
Local: Anfiteatro do Brizz Bar, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita
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