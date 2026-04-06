Prova de vida IPAJM: como fazer e não perder prazo

Os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM) já precisam se organizar para o recadastramento obrigatório de 2026. Neste primeiro momento, os beneficiários que nasceram entre janeiro e abril devem realizar a prova de vida até o fim deste mês. Caso não cumpram o prazo, o Instituto poderá suspender o pagamento dos benefícios.

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Além disso, o IPAJM definiu um calendário específico para os demais beneficiários. Portanto, cada pessoa deve observar o período correspondente ao mês de aniversário. Dessa forma, o Instituto organiza o atendimento e evita filas ou atrasos no sistema.

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O procedimento pode ser feito de maneira simples. Por um lado, o beneficiário pode utilizar o aplicativo Gov.br, diretamente pelo celular. Por outro, também é possível comparecer presencialmente a uma agência do Banestes, distribuída em todo o Espírito Santo.

Coordenador do Recadastramento do Instituto, Gabriel Duque Zonta explica a importância da atualização. “A Prova de Vida garante a regularidade dos pagamentos. Além disso, ela fortalece a segurança da folha e ajuda a prevenir fraudes”, afirma.

Como fazer a prova de vida pelo aplicativo

O aplicativo Gov.br permite que o beneficiário realize a prova de vida sem sair de casa. Nesse sentido, o acesso ocorre a qualquer hora do dia, com segurança. No entanto, o usuário precisa ter biometria facial cadastrada em bases oficiais, como a Carteira de Identidade Nacional, o Tribunal Superior Eleitoral ou a Carteira Nacional de Habilitação.

Caso ainda não tenha o aplicativo, o beneficiário deve baixá-lo gratuitamente no celular. Em seguida, basta acessar a plataforma e seguir as instruções indicadas.

Atendimento presencial continua disponível

Apesar da praticidade digital, o IPAJM mantém o atendimento presencial. Assim, quem preferir pode ir até uma agência do Banestes com documento oficial com foto e CPF. No local, o atendente realiza a validação dos dados. Vale destacar que não é necessário levar cópias dos documentos.

Atenção aos prazos e regras do recadastramento

O IPAJM orienta que todos os beneficiários consultem o calendário oficial. Dessa maneira, cada pessoa evita atrasos e possíveis bloqueios no benefício. As regras completas do processo estão disponíveis na Portaria Nº 29-R/2025.

Além disso, o recadastramento de 2026 conta com apenas uma etapa: a prova de vida. Ou seja, o processo ficou mais direto e rápido.

Situações especiais e dúvidas frequentes

Em alguns casos, o sistema pode indicar que a prova de vida já foi realizada automaticamente. Isso acontece quando o Governo cruza dados de serviços utilizados pelo cidadão, como emissão de documentos ou vacinação. Portanto, se o status aparecer como “realizado”, não será necessário repetir o procedimento.

Já quem mora fora do Estado ou enfrenta limitações pode utilizar o aplicativo ou preencher formulário específico. Nesse caso, o beneficiário deve seguir rigorosamente as orientações da normativa vigente.

Outro ponto importante: quem recebe aposentadoria e pensão não precisa fazer dois recadastramentos. O sistema realiza o processo com base no CPF, evitando duplicidade.

O IPAJM disponibiliza canais de atendimento para esclarecer dúvidas. Assim, os beneficiários podem buscar informações pelo site oficial ou pelos telefones do Instituto.