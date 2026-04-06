PSDB é "esvaziado" e perde competitividade para eleições no ES

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Espírito Santo saiu com saldo negativo da janela partidária. As articulações do prefeito de Vitória, Arnaldinho Borgo, presidente da sigla no estado saíram pela culatra. A tentativa de estruturar uma chapa proporcional competitiva para as eleições de 2026 não se concretizou, comprometendo o desempenho da legenda no próximo pleito.

Nesse contexto, os quadros mais competitivos e que poderiam dar sustentação ao partido precisaram deixar a legenda.

O deputado federal e pré-candidato a reeleição Victor Linhalis migrou para o Partido Socialista Brasileiro (PSB). Já o ex-prefeito de Vila Velha e ex-deputado Neucimar Fraga se filiou ao Partido Liberal (PL).

Desde que Arnaldinho Borgo assumiu o comando do PSDB capixaba, o partido vem passando por um processo de esvaziamento. O movimento se intensificou com a saída de lideranças importantes, como o deputado estadual Vandinho Leite, que até então presidia a legenda, além do também deputado estadual Mazinho dos Anjos e do ex-prefeito de Vila Velha Max Filho, que oficializaram suas desfiliações.