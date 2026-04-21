Chove durante o feriado de Tiradentes no Espírito Santo? Confira a previsão

A previsão do tempo para esta terça-feira (21) indica dia ensolarado em todo o Espírito Santo. Ainda assim, é possível que ocorra chuva rápida pela manhã no litoral nordeste.

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De acordo com o Incaper, para o Caparaó capixaba pode ocorrer aumento de nuvens ao longo do dia e chuva durante a noite.

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Nas demais regiões, o sol segue entre nuvens, sem previsão de chuva. Contudo, as temperaturas devem aumentar em todo o estado.

Confira a previsão detalhada para cada região:

Grande Vitória:

Sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Região Sul:

Aumento de nuvens e chuva, a partir da tarde, no Caparaó. Sem previsão de chuva nas demais áreas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Região Serrana:

Sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Norte:

Sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

Região Noroeste:

Sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 33 °C.

Região Nordeste: