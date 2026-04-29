Quatro pessoas são presas após abordagem da PM em Muniz Freire

A Polícia Militar realizou, na noite da última terça-feira (28), uma ação de combate ao tráfico de drogas no município de Muniz Freire. A equipe da 3ª Companhia atuou na rodovia ES-181, na localidade de Amorim, zona rural, após receber informações sobre o transporte de entorpecentes.

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De acordo com informações, os militares organizaram um cerco estratégico na rodovia. Em seguida, a equipe localizou o veículo suspeito e iniciou o acompanhamento. Logo depois, os policiais realizaram a abordagem.

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Durante a ação, os militares revistaram os ocupantes e inspecionaram o veículo. Assim, encontraram quatro pedaços de substância semelhante ao crack, que estavam debaixo do banco do passageiro. Além disso, os policiais localizaram uma faca de grande porte com cabo branco no porta-malas.

Ainda durante a vistoria, a equipe identificou garrafas e latas de cerveja no interior do veículo. Por isso, os policiais submeteram a condutora ao teste do etilômetro. No entanto, o resultado indicou que não havia ingestão de álcool.

Após os procedimentos administrativos relacionados ao veículo, os policiais conduziram os quatro envolvidos à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.