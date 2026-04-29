Advogado de Guaçuí que estava desaparecido é encontrado morto

A Polícia Civil do Espírito Santo confirmou, nesta quarta-feira (29), a morte do advogado Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (26). As equipes localizaram o corpo em uma área de mata nas proximidades da Fazenda Camping, em Vila Velha, durante buscas realizadas na região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O advogado, morador de Guaçuí, foi visto pela última vez no mesmo local onde o carro dele foi encontrado anteriormente.

Leia também: Homicídio reacende guerra entre facções em Vitória

Durante a operação desta quarta-feira, as equipes intensificaram as buscas e, em seguida, localizaram o corpo na área de mata. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória. Exames periciais serão realizados para identificar a causa da morte.

O caso segue sendo investigado.