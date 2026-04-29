Advogado de Guaçuí que estava desaparecido é encontrado morto
Corpo foi localizado em área de mata próxima à Fazenda Camping, em Vila Velha
A Polícia Civil do Espírito Santo confirmou, nesta quarta-feira (29), a morte do advogado Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (26). As equipes localizaram o corpo em uma área de mata nas proximidades da Fazenda Camping, em Vila Velha, durante buscas realizadas na região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O advogado, morador de Guaçuí, foi visto pela última vez no mesmo local onde o carro dele foi encontrado anteriormente.
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Durante a operação desta quarta-feira, as equipes intensificaram as buscas e, em seguida, localizaram o corpo na área de mata. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória. Exames periciais serão realizados para identificar a causa da morte.
O caso segue sendo investigado.
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