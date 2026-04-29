Segurança

Advogado de Guaçuí que estava desaparecido é encontrado morto

Corpo foi localizado em área de mata próxima à Fazenda Camping, em Vila Velha

Foto: Divulgação

A Polícia Civil do Espírito Santo confirmou, nesta quarta-feira (29), a morte do advogado Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (26). As equipes localizaram o corpo em uma área de mata nas proximidades da Fazenda Camping, em Vila Velha, durante buscas realizadas na região.

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O advogado, morador de Guaçuí, foi visto pela última vez no mesmo local onde o carro dele foi encontrado anteriormente.

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Durante a operação desta quarta-feira, as equipes intensificaram as buscas e, em seguida, localizaram o corpo na área de mata. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória. Exames periciais serão realizados para identificar a causa da morte.

O caso segue sendo investigado.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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