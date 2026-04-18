Queda de moto termina em morte na BR-262 no ES
Vítima sofreu queda em trecho com “pare e siga” e acesso difícil
Um motociclista morreu após sofrer uma queda na noite de sexta-feira (17), no km 100 da BR-262, na região das montanhas capixabas.
De acordo com informações apuradas no local, a vítima perdeu o controle da motocicleta em uma área que apresenta um buraco na lateral da pista. Além disso, um operador que trabalhava na via presenciou o acidente e acionou imediatamente os serviços de emergência.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acesso ao local onde o corpo estava foi considerado difícil. Por isso, equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram técnicas de ancoragem para realizar a descida e alcançar a vítima.
Após o resgate, os profissionais removeram o corpo e o deixaram sob responsabilidade da perícia da Polícia Científica do Espírito Santo.
