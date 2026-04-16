Quem é Luciano Machado, novo secretário de Turismo do ES

O turismo do Espírito Santo entra em uma nova fase e, diante desse cenário, o Governo do Estado aposta em renovação e continuidade na gestão. Com foco no fortalecimento do setor, na geração de empregos e no desenvolvimento regional, a nomeação de novos líderes ganha protagonismo. O governador Ricardo Ferraço nomeou Luciano Manoel Machado, de Guaçuí, como novo secretário de Estado do Turismo.

Luciano Machado construiu sua trajetória na gestão pública e, ao longo dos anos, consolidou experiência em áreas estratégicas do governo. Antes de assumir o novo cargo, ele atuava como subsecretário de Estado de Gestão, Promoção e Marketing Turístico, função na qual já acompanhava de perto as políticas voltadas ao setor. Ele chega à secretaria com conhecimento técnico e visão integrada das demandas do turismo capixaba.

Leia também: Flávia Mignoni assume chefia de gabinete do governador Ricardo Ferraço

Além disso, sua atuação na área permitiu participação direta em ações de promoção dos destinos do Espírito Santo. Por isso, a expectativa é de continuidade em projetos já em andamento, ao mesmo tempo em que novas estratégias devem ser implementadas para ampliar a visibilidade do estado no cenário nacional.

Mudança na Secretaria de Turismo do ES

A mudança no comando ocorreu após a saída de Victor Coelho, no início de abril. Com isso, Luciano Machado assume a missão de manter o ritmo de crescimento do setor, que tem papel fundamental na economia capixaba.

Ao assumir a função, o novo secretário reforçou o compromisso com o desenvolvimento do turismo. Segundo ele, a gestão pretende atuar de forma integrada com municípios, setor produtivo e sociedade. Além disso, destacou a importância de valorizar as riquezas naturais, culturais e históricas do estado.

“É uma honra e responsabilidade a missão de assumir a Secretaria do Turismo do Espírito Santo. Vamos trabalhar de forma integrada, valorizando nossas riquezas naturais, culturais e históricas, e fortalecendo o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda para os capixabas. Nosso objetivo é construir, em parceria com municípios, setor produtivo e sociedade, políticas sólidas e sustentáveis para impulsionar o turismo em todas as regiões do Estado”, disse.

Por fim, Luciano Machado assume o cargo em um momento estratégico, sobretudo com o avanço de iniciativas voltadas ao turismo regional. Assim, a expectativa é que sua experiência contribua para fortalecer políticas públicas e ampliar oportunidades, consolidando o turismo como vetor de desenvolvimento no Espírito Santo.