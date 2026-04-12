Radar sem aviso: entenda impacto nas rodovias do ES

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) atualizou as normas de sinalização de fiscalização eletrônica e passou a permitir o uso de radares sem a obrigatoriedade de placas informativas nas vias. A mudança já está em vigor e impacta diretamente a rotina de motoristas em todo o país.

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A alteração consta em resoluções do próprio Contran, responsável por estabelecer diretrizes do Sistema Nacional de Trânsito. Com isso, os órgãos de trânsito podem instalar equipamentos de controle de velocidade sem aviso prévio específico sobre a fiscalização eletrônica.

Anteriormente, a presença de radares fixos exigia sinalização clara, com placas indicando a fiscalização. A medida tinha como objetivo orientar condutores e reforçar o caráter educativo no trânsito. No entanto, com a nova regra, essa obrigatoriedade deixa de existir, abrindo espaço para uma fiscalização mais discreta.

Segundo o Ministério dos Transportes, as normas buscam ampliar a efetividade da fiscalização e reduzir infrações relacionadas ao excesso de velocidade. Ainda assim, a legislação mantém a exigência de respeito aos limites estabelecidos nas vias, que continuam sendo obrigatórios e devidamente sinalizados.

Radar sem aviso no Espírito Santo

No Espírito Santo, a fiscalização eletrônica já é ampla nas rodovias federais. De acordo com dados oficiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as BRs que cortam o estado contam com mais de 100 radares fixos em operação, distribuídos principalmente nas BR-101 e BR-262.

Esse número reforça a presença constante de fiscalização nas rodovias capixabas, independentemente da existência de placas específicas alertando sobre radares.

Por outro lado, a mudança gera repercussão entre motoristas. Isso porque parte dos condutores questiona o impacto da medida no caráter educativo da fiscalização. Sem a sinalização específica de radares, a abordagem pode ser interpretada como punitiva, e não preventiva.

O debate, portanto, envolve dois pontos centrais: segurança no trânsito e aplicação de penalidades. Enquanto órgãos técnicos defendem que a medida aumenta a eficiência do controle de velocidade, críticos apontam que a ausência de aviso pode surpreender motoristas.

Diante desse cenário, especialistas recomendam atenção redobrada. Mesmo sem placas indicando radares, os limites de velocidade permanecem válidos e devem ser respeitados em todas as vias.