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Alerta de chuva intensa: veja os riscos para esta sexta no Espírito Santo

Aviso de perigo potencial segue até 23h59 desta sexta (10), com previsão de chuva e ventos intensos.

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Foto: Rogério Felippe

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para 73 cidades do Espírito Santo. Além disso, o alerta teve início às 08h35 desta sexta-feira (10) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.

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De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Ao mesmo tempo, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Dessa forma, as condições climáticas exigem atenção ao longo do dia.

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O cenário apresenta baixo risco para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Ainda assim, a combinação de chuva e ventos pode provocar transtornos pontuais em diferentes áreas.

Além disso, o órgão orienta que a população adote medidas preventivas durante as tempestades. Em caso de rajadas de vento, o ideal é buscar abrigo em locais seguros e evitar ficar próximo a árvores. Outra recomendação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Ao mesmo tempo, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado durante as condições de instabilidade.

Onde buscar ajuda?

Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Além disso, o Corpo de Bombeiros pode ser contatado pelo número 193.

Veja as cidades sob alerta

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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