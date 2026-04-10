Alerta de chuva intensa: veja os riscos para esta sexta no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para 73 cidades do Espírito Santo. Além disso, o alerta teve início às 08h35 desta sexta-feira (10) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.

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De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Ao mesmo tempo, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Dessa forma, as condições climáticas exigem atenção ao longo do dia.

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O cenário apresenta baixo risco para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Ainda assim, a combinação de chuva e ventos pode provocar transtornos pontuais em diferentes áreas.

Além disso, o órgão orienta que a população adote medidas preventivas durante as tempestades. Em caso de rajadas de vento, o ideal é buscar abrigo em locais seguros e evitar ficar próximo a árvores. Outra recomendação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Ao mesmo tempo, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado durante as condições de instabilidade.

Onde buscar ajuda?

Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Além disso, o Corpo de Bombeiros pode ser contatado pelo número 193.

Veja as cidades sob alerta