Alerta de chuva intensa: veja os riscos para esta sexta no Espírito Santo
Aviso de perigo potencial segue até 23h59 desta sexta (10), com previsão de chuva e ventos intensos.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para 73 cidades do Espírito Santo. Além disso, o alerta teve início às 08h35 desta sexta-feira (10) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.
De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Ao mesmo tempo, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Dessa forma, as condições climáticas exigem atenção ao longo do dia.
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O cenário apresenta baixo risco para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Ainda assim, a combinação de chuva e ventos pode provocar transtornos pontuais em diferentes áreas.
Além disso, o órgão orienta que a população adote medidas preventivas durante as tempestades. Em caso de rajadas de vento, o ideal é buscar abrigo em locais seguros e evitar ficar próximo a árvores. Outra recomendação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Ao mesmo tempo, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado durante as condições de instabilidade.
Onde buscar ajuda?
Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Além disso, o Corpo de Bombeiros pode ser contatado pelo número 193.
Veja as cidades sob alerta
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
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