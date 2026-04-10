Resultado da Mega-Sena: aposta de cidade do Sul do ES fatura prêmio

O resultado da Mega Sena desta quinta-feira (9) trouxe prêmio para o Espírito Santo. Uma aposta registrada em Itapemirim acertou quatro dezenas e garantiu R$ 905,11, segundo dados oficiais da Caixa Econômica Federal. O bilhete foi feito na lotérica Caneco de Ouro Loterias e integra a lista das 2.909 apostas ganhadoras na faixa de quatro acertos em todo o país.

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O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, local oficial dos concursos das Loterias Caixa, e não teve vencedores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso, marcado para sábado (11), é de R$ 40 milhões.

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Resultado da Mega Sena: confira os números sorteados

As dezenas sorteadas no concurso foram:

01 – 10 – 23 – 31 – 40 – 55

Apesar de ninguém ter acertado os seis números, a quina (cinco acertos) teve 47 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 33.985,84.

Premiação completa da Mega Sena

De acordo com o rateio divulgado pela Caixa, o resultado da Mega Sena ficou assim:

6 acertos (sena): não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos (quina): 47 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 33.985,84 cada

47 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 33.985,84 cada 4 acertos (quadra): 2.909 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 905,11 cada

A aposta capixaba premiada com quatro números foi registrada em canal físico, com jogo simples de seis dezenas.

Aposta premiada em Itapemirim

O bilhete vencedor da quadra foi feito na lotérica Caneco de Ouro Loterias, localizada em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Mesmo sem atingir a faixa principal, o prêmio representa um retorno significativo para quem apostou o valor mínimo.

A Mega Sena é conhecida por premiar milhares de apostadores nas faixas menores, o que mantém o interesse popular mesmo quando o prêmio principal acumula.

Próximo sorteio da Mega Sena

Com o prêmio acumulado, o próximo concurso da Mega Sena promete movimentar apostadores em todo o Brasil. A estimativa da Caixa é de R$ 40.000.000,00 para quem acertar as seis dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais.

Como funciona o resultado da Mega Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega Sena, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas. Também há premiação para quem acerta quatro (quadra) ou cinco números (quina), com valores proporcionais ao número de vencedores em cada faixa.

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 5,00 e oferece as menores chances de acerto. Já apostas com mais números aumentam a probabilidade de vitória, mas também elevam o valor investido.

Probabilidades da Mega Sena

Confira as chances aproximadas de ganhar na Mega Sena:

Sena (6 números): 1 em 50.063.860

1 em 50.063.860 Quina (5 números): 1 em 154.518

1 em 154.518 Quadra (4 números): 1 em 2.332

Dessa forma, esses dados ajudam a explicar por que é comum o prêmio principal acumular por vários concursos consecutivos.

Resultado da Mega Sena atrai milhões de apostadores

O resultado da Mega Sena segue como um dos assuntos mais buscados pelos brasileiros a cada sorteio, principalmente quando o prêmio está acumulado. A possibilidade de transformar a vida com um único bilhete faz com que milhões de pessoas participem regularmente dos concursos.

Assim, com o prêmio estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio, a expectativa é de aumento no volume de apostas em todo o país.