Resultado da mega-sena concurso 3000: sete apostas de Cachoeiro garantem prêmio

Sete apostas feitas em Cachoeiro de Itapemirim acertaram quatro dezenas no concurso da Caixa Econômica Federal realizado neste sábado (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada uma das apostas premiadas garantiu o valor de aproximadamente R$ 1.317,67, conforme divulgado pelas Loterias Caixa.

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Os bilhetes vencedores foram registrados em diferentes casas lotéricas da cidade, incluindo unidades como a Lotérica do Casa Grande, Lotérica do Guandu, Lotérica Jogo Certo e a Lotérica 7 de Setembro. Entre os ganhadores, a maioria realizou apostas simples, enquanto um dos prêmios saiu para um bolão com oito cotas, demonstrando a variedade de modalidades entre os apostadores contemplados.

Os números sorteados foram 22, 23, 36, 40, 52 e 60. Apesar de nenhum apostador do município ter acertado as seis dezenas principais, o volume de bilhetes premiados com quatro acertos chama atenção e reforça a participação expressiva dos moradores locais nos concursos das loterias federais.

Para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (28), a estimativa de prêmio principal é de R$ 115 milhões. A expectativa é de que o alto valor atraia ainda mais apostadores em todo o país, incluindo em Cachoeiro de Itapemirim, onde a tradição de participação nos sorteios segue em alta.