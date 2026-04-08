Ricardo Ferraço anuncia novo secretário de Esportes
O novo secretário assume a função com a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido por José Carlos Nunes, que esteve à frente da pasta.
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou nesta terça-feira (7) o nome do servidor público de carreira Paulo Marcos Lemos como novo secretário de Esportes e Lazer do Estado.
Formado em Direito e pós-graduado em Gestão Pública, Paulo Marcos Lemos também possui trajetória no esporte, sendo ex-atleta faixa preta de judô e de jiu-jitsu, com títulos nas duas modalidades. A experiência, segundo o governo, reforça o perfil técnico e alinhado à área que passará a comandar.
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O novo secretário assume a função com a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido por José Carlos Nunes, que esteve à frente da pasta. Ao anunciar a nomeação, Ferraço agradeceu a atuação do antecessor e desejou sucesso em sua nova caminhada.
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