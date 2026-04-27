Ricardo Ferraço e Romeu Zema protagonizam diálogo sobre segurança pública no Brasil

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, estarão juntos em mesa redonda que discute os desafios da segurança pública nos estados, nesta terça-feira (28), às 17h15. O debate será mediado por Antonio Abikair, representante da Fundação Dom Cabral (FDV).

O encontro faz parte do seminário “Brasil sob ameaça” – Encontro Nacional de Segurança e Combate ao Crime Organizado promovido pela FDV e marca um momento de convergência entre os dois gestores, que têm adotado linhas semelhantes no enfrentamento à criminalidade, com foco em eficiência administrativa, integração das forças de segurança e uso de inteligência.

Juntos, eles protagonizam um diálogo que vai além dos estados.

O tema central, “Os desafios da segurança pública nos estados”, ganha relevância em meio ao aumento da preocupação com a violência em diferentes regiões do país. Ferraço, que já abriu o seminário, retorna no encerramento para reforçar sua posição de endurecimento no combate ao crime, uma das marcas de seu discurso político.