Ricardo Ferraço e Romeu Zema protagonizam diálogo sobre segurança pública no Brasil
O debate será mediado por Antonio Abikair, representante da Fundação Dom Cabral (FDV).
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, estarão juntos em mesa redonda que discute os desafios da segurança pública nos estados, nesta terça-feira (28), às 17h15. O debate será mediado por Antonio Abikair, representante da Fundação Dom Cabral (FDV).
O encontro faz parte do seminário “Brasil sob ameaça” – Encontro Nacional de Segurança e Combate ao Crime Organizado promovido pela FDV e marca um momento de convergência entre os dois gestores, que têm adotado linhas semelhantes no enfrentamento à criminalidade, com foco em eficiência administrativa, integração das forças de segurança e uso de inteligência.
Juntos, eles protagonizam um diálogo que vai além dos estados.
O tema central, “Os desafios da segurança pública nos estados”, ganha relevância em meio ao aumento da preocupação com a violência em diferentes regiões do país. Ferraço, que já abriu o seminário, retorna no encerramento para reforçar sua posição de endurecimento no combate ao crime, uma das marcas de seu discurso político.
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