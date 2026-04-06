Ricardo Ferraço nomeia novo delegado-geral da Polícia Civil
A decisão vem poucos dias após o pedido de exoneração de José Darcy Santos Arruda, que estava à frente da instituição há mais de sete anos.
O governador Ricardo Ferraço oficializou, nesta segunda-feira (6), a escolha do delegado Jordano Bruno Gasperazzo Leite para chefiar a Polícia Civil capixaba. Ele substitui José Darcy Santos Arruda. Atualmente ele é subsecretário de Estado de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública.
A decisão vem poucos dias após o pedido de exoneração de Arruda, que estava à frente da instituição há mais de sete anos. Nas últimas semanas, a cúpula da segurança pública do Espírito Santo foi impactada por episódios que aumentaram a pressão sobre a gestão da Polícia Civil.
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Entre eles, está a abertura de investigações envolvendo declarações de um delegado sobre suposto envolvimento de policiais com o tráfico de drogas. Além disso, houve repercussão de denúncias envolvendo a alta cúpula da polícia, incluindo questionamentos encaminhados à esfera federal, o que contribuiu para um ambiente de desgaste institucional.
Diante desse cenário, o pedido de exoneração de Arruda, anunciado na última sexta-feira (3), acelerou o processo de escolha de um novo comandante para a Polícia Civil logo no início da gestão de Ricardo Ferraço.
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