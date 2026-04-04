Robinho do Caparaó se filia ao Republicanos e vai disputar vaga para deputado federal

O produtor rural Robson Tristão, de 37 anos, oficializou sua filiação ao partido Republicanos e anunciou sua pré-candidatura a deputado federal. Natural de Iúna, no Caparaó capixaba, onde reside com a família, Robinho, como é mais conhecido, surge como um nome que busca representar politicamente uma das regiões mais tradicionais do interior do Espírito Santo, marcada pela força do agronegócio e pela relevância econômica no cenário estadual.

Com trajetória ligada ao setor rural, Robinho acumulou experiência na gestão pública ao atuar como secretário municipal de Agricultura de Iúna entre 2017 e 2020. Ainda presidiu o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, função na qual esteve diretamente envolvido na articulação de políticas voltadas ao fortalecimento da produção agrícola local e ao apoio aos pequenos e médios produtores.

Robinho também construiu sua base política como coordenador do mandato do deputado federal Evair de Melo no Caparaó desde 2015. A atuação abrange os 11 municípios que compõem a região, consolidando sua presença junto a lideranças locais, associações e produtores rurais.

Caso seja eleito, Robson Tristão poderá se tornar o primeiro deputado federal residente no Caparaó, uma região que reúne cerca de 180 mil eleitores.