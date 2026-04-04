Robinho do Caparaó se filia ao Republicanos e vai disputar vaga para deputado federal
O pré-candidato construiu sua base política como coordenador do mandato do deputado federal Evair de Melo, desde 2015.
O produtor rural Robson Tristão, de 37 anos, oficializou sua filiação ao partido Republicanos e anunciou sua pré-candidatura a deputado federal. Natural de Iúna, no Caparaó capixaba, onde reside com a família, Robinho, como é mais conhecido, surge como um nome que busca representar politicamente uma das regiões mais tradicionais do interior do Espírito Santo, marcada pela força do agronegócio e pela relevância econômica no cenário estadual.
Com trajetória ligada ao setor rural, Robinho acumulou experiência na gestão pública ao atuar como secretário municipal de Agricultura de Iúna entre 2017 e 2020. Ainda presidiu o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, função na qual esteve diretamente envolvido na articulação de políticas voltadas ao fortalecimento da produção agrícola local e ao apoio aos pequenos e médios produtores.
Robinho também construiu sua base política como coordenador do mandato do deputado federal Evair de Melo no Caparaó desde 2015. A atuação abrange os 11 municípios que compõem a região, consolidando sua presença junto a lideranças locais, associações e produtores rurais.
Caso seja eleito, Robson Tristão poderá se tornar o primeiro deputado federal residente no Caparaó, uma região que reúne cerca de 180 mil eleitores.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726