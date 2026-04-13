Romaria de Cachoeiro marca Festa da Penha 2026

Bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa conduziu a missa do sétimo dia do Oitavário da Festa da Penha 2026, realizada neste sábado (11), no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha. Além disso, a celebração reuniu fiéis que participaram da romaria e integraram a programação religiosa do evento.

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Romeiros da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim chegaram ao local após percorrerem aproximadamente 132 quilômetros. Dessa forma, a caminhada representou um ato de fé e perseverança. Ao mesmo tempo, a participação marcou a terceira romaria a alcançar o Campinho ao longo do dia.

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Durante a celebração, o tema do dia orientou as reflexões propostas. Assim, a programação destacou a importância da vivência da fé no cotidiano. Além disso, a missa integrou um conjunto de atividades que abordaram valores como respeito, convivência e compromisso com a vida.

A programação do evento reuniu diferentes públicos ao longo do dia. Pela manhã, romarias saíram de pontos distintos e chegaram ao Convento da Penha. Dessa maneira, a movimentação reforçou a participação de fiéis de várias regiões do Espírito Santo.

Programação extensa

Enquanto isso, outras atividades também integraram o cronograma. Missas, momentos de oração e encontros religiosos ocorreram durante todo o dia. Assim, a programação manteve fluxo contínuo de participantes no espaço.

Além disso, a Romaria das Pessoas com Deficiência e a Romaria dos Adolescentes também fizeram parte das atividades. Dessa forma, diferentes grupos participaram da programação, ampliando o alcance da celebração.

No período da tarde, a organização promoveu momentos devocionais e atividades conduzidas pelos frades franciscanos. Ao mesmo tempo, os fiéis participaram de orações e ritos religiosos no Campinho do Convento.

Por fim, a programação seguiu com a Missa de Envio da Romaria dos Homens, realizada na Catedral de Vitória. Em seguida, a peregrinação seguiu até o Parque da Prainha, onde ocorreu o encerramento com celebração religiosa. Dessa forma, o evento manteve intensa participação ao longo do dia.

A Festa da Penha 2026 continua com novas atividades ao longo dos próximos dias. Assim, a programação segue reunindo fiéis em diferentes momentos de celebração, oração e peregrinação no Espírito Santo.